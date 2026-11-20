TRAGÉDIA

Temporal destrói milhares de casas e deixa um morto em cidade do Rio Grande do Sul; há suspeita de tornado

Prefeito estima que cerca de 8 mil imóveis foram destelhados ou derrubados em Tupanciretã; município está sem energia elétrica e abastecimento de água, e feridos estão sendo transferidos para cidades vizinhas.

Perla Ribeiro

Publicado em 20 de novembro de 2026 às 09:52

Temporal destrói milhares de casas e deixa um morto em cidade do Rio Grande do Sul Crédito: Reprodução

Uma forte tempestade acompanhada de ventos intensos e granizo provocou destruição em Tupanciretã, município com cerca de 20 mil habitantes na Região Central do Rio Grande do Sul, na madrugada desta sexta-feira (20). O temporal deixou pelo menos uma pessoa morta, segundo o prefeito Gustavo Herter Terra, e atingiu milhares de imóveis. A suspeita é de que a cidade tenha sido atingida por um tornado, mas o fenômeno ainda não foi oficialmente identificado.

Em entrevista à RBS TV na manhã desta sexta, o prefeito afirmou que a tempestade ocorreu entre 3h e 3h40 e provocou danos em grande parte da cidade. Segundo a estimativa apresentada por ele, das 8,6 mil casas existentes no município, aproximadamente 8 mil foram destruídas, destelhadas ou derrubadas.

“Houve um tornado a princípio. A gente não sabe classificar, mas entre 3 e 3h40 da manhã, destruiu a cidade. Nós temos 8.600 casas, eu acho que 8 mil estão destruídas, destelhadas ou derrubadas”, afirmou. A morte foi confirmada pelo prefeito, que disse ter recebido a informação da equipe da Defesa Civil municipal. Até o início da manhã, porém, ainda não havia um levantamento consolidado sobre o número de feridos nem sobre a dimensão total dos prejuízos.

Hospital também foi atingido e feridos são transferidos

A situação da estrutura de atendimento à saúde também preocupa. De acordo com Gustavo Terra, o hospital do município foi destelhado e ficou sem equipamentos como raio-X e ultrassom. O prefeito informou que pessoas feridas estavam sendo encaminhadas para hospitais de Santa Maria e Júlio de Castilhos. Diante das dificuldades de atendimento, a administração municipal solicitou ambulâncias de outros municípios.

“Tivemos óbito, muitos feridos, estamos transportando os nossos feridos já para Santa Maria e para Júlio de Castilhos. O nosso hospital também foi destelhado, não temos mais raio-X, não temos mais ultrassom. A situação é bem complicada, estamos pedindo ambulância para os outros municípios”, relatou.

Além dos danos nas residências e no hospital, Tupanciretã ficou sem energia elétrica e sem abastecimento de água. Equipes do Corpo de Bombeiros e da Defesa Civil atuam no atendimento à população afetada.

Repercussão nas redes sociais

A tragédia também repercute nas redes sociais. Em uma das publicações, uma mulher pediu ajuda para localizar os sogros, com quem não conseguia contato após a tempestade. “Queria que alguém encontrasse eles para ver se está tudo bem”, escreveu, demonstrando a preocupação de familiares diante da dificuldade de comunicação na cidade.

Outros internautas manifestaram tristeza e solidariedade às famílias atingidas. “Minha querida terra, parece mentira que isso tudo aconteceu. Que Deus proteja a todos”, comentou uma moradora. Outra mensagem lamentou a situação enfrentada pelos moradores: “Muito tristeza, meus irmãos”. Também houve manifestações de apoio às pessoas que perderam suas casas. “Minha solidariedade a esta população, que Deus dê força para esses moradores reconstruírem suas moradias e suas vidas. Ninguém merece tudo isso”, escreveu uma internauta.

Governo do estado mobiliza equipes

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, manifestou solidariedade aos moradores e informou que determinou a mobilização de equipes estaduais para auxiliar o município. Em publicação nas redes sociais, ele afirmou que conversou com o prefeito logo pela manhã e acionou órgãos como a Defesa Civil, o Corpo de Bombeiros e a Brigada Militar para prestar atendimento à população.

“Já conversei com o prefeito Gustavo Terra logo pela manhã e determinei a mobilização de força total do Governo do Estado para atender a população. Nossas equipes da Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, Brigada Militar e demais órgãos estaduais estão sendo mobilizadas”, declarou.

Defesa Civil havia emitido alerta durante a madrugada

A Defesa Civil emitiu um alerta de tempestade para Tupanciretã por volta das 3h40, período em que o município era atingido pelo temporal. Na orientação, o órgão recomendou que os moradores evitassem áreas de risco e procurassem locais seguros para se abrigar durante as condições meteorológicas adversas.