SUSTO EM VIAGEM

Temporal impede pouso de avião com César Menotti e Fabiano e dupla precisa desviar voo

Cantores saíram de Belo Horizonte com destino a Foz do Iguaçu, mas aeronave precisou pousar em Cascavel após enfrentar chuva intensa na região

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de novembro de 2026 às 13:06

Temporal impede pouso de avião com César Menotti e Fabiano e dupla precisa desviar voo Crédito: Reprodução

A dupla sertaneja César Menotti e Fabiano passou por um susto durante uma viagem ao Paraná na tarde de sexta-feira (20). O avião em que os artistas estavam não conseguiu pousar em Foz do Iguaçu por causa de um forte temporal e precisou desviar a rota para Cascavel, cidade localizada a cerca de 140 quilômetros do destino inicial.

Os irmãos haviam saído de Belo Horizonte, em Minas Gerais, com destino a Foz do Iguaçu, onde têm uma apresentação prevista para este sábado (21), durante o Leilão Cataratas, evento privado do agronegócio. Nas redes sociais, os cantores compartilharam vídeos e relataram as dificuldades enfrentadas durante o deslocamento. As imagens mostram a chuva intensa no momento em que a aeronave se preparava para pousar em Cascavel.

“O céu tava uma bagunça lá em Foz do Iguaçu, viemos parar em Cascavel. Pousamos em Cascavel debaixo de uma chuva gigante. Em Foz não pousamos”, contou Fabiano Menotti.

Cantores aguardaram melhora do tempo

Após o pouso em Cascavel, Fabiano explicou que a dupla aguardaria uma melhora nas condições meteorológicas para tentar seguir viagem até Foz do Iguaçu. Caso não fosse possível, os artistas considerariam deixar o deslocamento para a manhã seguinte.

“Vamos esperar um pouquinho para ver se conseguimos pousar lá ainda ou vamos amanhã de manhã. Mas pousamos sãos e salvos, graças a Deus”, afirmou. César Menotti também comentou a situação depois do desembarque. “Pousamos agora em Cascavel. Esse tempo está difícil para quem viaja”, disse.