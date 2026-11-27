DENÚNCIA

Tenente da Marinha acusa superior de estupro em navio durante viagem de formação de oficiais

Denúncia ocorreu durante missão de formação de futuros oficiais, a bordo do Navio-Escola Brasil

Carol Neves

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 12:33

Navio-Escola Brasil é a embarcação da Viagem de Instrução de Guardas-Marinha Crédito: Divulgação Marinha do Brasil

Uma primeiro-tenente da Marinha do Brasil acusa um capitão-tenente de estupro durante uma viagem de instrução realizada a bordo do Navio-Escola Brasil, na Europa. O caso ocorreu durante a 40ª Viagem de Instrução de Guardas-Marinha, conhecida como “Viagem de Ouro”, e levou à repatriação dos dois militares ao Brasil.

A Marinha instaurou um Inquérito Policial Militar (IPM) para investigar a denúncia. O procedimento tramita sob sigilo na 2ª Auditoria da Justiça Militar, em Brasília.

Segundo informações divulgadas pelo g1 nesta sexta-feira (27), os dois oficiais integravam a tripulação da embarcação e participaram de uma confraternização a bordo, denominada “Salvaterra”. O encontro teria ocorrido enquanto o navio se aproximava de um porto.

Após a confraternização, a primeiro-tenente teria retornado à própria cabine. Pouco tempo depois, o capitão-tenente também foi ao local. Posteriormente, a oficial acusou o superior hierárquico de estupro.

A Marinha não informou quando nem em qual trecho da viagem o suposto crime teria acontecido. A instituição também não divulgou a identidade dos envolvidos.

Marinha confirma investigação e repatriação

Em nota enviada ao g1, a Marinha informou que o comandante do Navio-Escola Brasil tomou conhecimento das supostas irregularidades em 19 de outubro, quando a embarcação atracou em Lisboa, em Portugal.

Segundo a instituição, um inquérito foi instaurado imediatamente para apurar as circunstâncias do caso, a possível ocorrência de crime e a identificação dos envolvidos.

A repatriação dos dois militares foi adotada como medida protetiva. De acordo com a Marinha, o objetivo foi preservar a integridade, a privacidade e a dignidade dos envolvidos durante a investigação, além de garantir assistência institucional.

A instituição também afirmou que não compactua com condutas contrárias aos princípios militares e ao ordenamento jurídico brasileiro.

Investigação tramita sob sigilo

O caso está sob responsabilidade da 2ª Auditoria da Justiça Militar, em Brasília. O Inquérito Policial Militar (IPM) é um procedimento destinado a reunir elementos sobre possíveis crimes militares, incluindo informações sobre as circunstâncias dos fatos, autoria e materialidade.

Ao fim da apuração, os documentos são encaminhados ao Ministério Público Militar (MPM), que poderá solicitar novas diligências ou avaliar a apresentação de uma denúncia à Justiça Militar.

A abertura do inquérito não significa que o crime tenha sido comprovado. A eventual responsabilização criminal dependerá da análise das provas e do andamento dos procedimentos judiciais.

O que é a Viagem de Ouro da Marinha?

A Viagem de Instrução de Guardas-Marinha é uma etapa da formação dos futuros oficiais da Marinha do Brasil. Realizada a bordo do Navio-Escola Brasil, a missão permite que os militares coloquem em prática os conhecimentos adquiridos na Escola Naval, além de conhecerem a rotina operacional de uma embarcação e participarem de atividades em outros países.

A 40ª edição começou em julho de 2026 e tinha duração prevista de 148 dias. O roteiro contempla 17 portos em 14 países, incluindo destinos na Europa, África e Américas.

Cerca de 400 pessoas participam da missão, entre tripulantes, oficiais, guardas-marinha e convidados. O grupo inclui 140 guardas-marinha brasileiros e 18 estrangeiros.