JUSTIÇA

Ter filho e ficar noivo não comprovam união estável após a morte; entenda decisão do STJ

Terceira Turma manteve decisão que classificou relacionamento como namoro qualificado por falta de provas da intenção de constituir família durante a relação

Perla Ribeiro

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 13:14

Ter filho e ficar noivo não comprovam união estável após a morte; entenda decisão do STJ Crédito: Imagem gerada pela IA

Ter um filho em comum e ficar noivo não são suficientes, por si só, para comprovar uma união estável após a morte do parceiro. Esse foi o entendimento da Terceira Turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), que rejeitou, por maioria de votos, o pedido de uma mulher que buscava o reconhecimento da relação com um homem falecido.

O colegiado manteve a decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que classificou o relacionamento como namoro qualificado. Para os ministros, as provas apresentadas não demonstraram a intenção atual de constituir família durante a relação nem que o casal se apresentava publicamente como se fosse casado.

A mulher entrou na Justiça após a morte do suposto companheiro. Segundo ela, os dois se conheceram pela internet, quando o homem ainda era casado e morava em outro estado. Depois de descobrirem que teriam um filho, decidiram construir uma vida juntos, e ele teria se separado e alugado um imóvel para ela em São Paulo, onde já vivia. A autora também afirmou que houve pedido de noivado e que pessoas de seu círculo social consideravam o relacionamento uma união conjugal. Os filhos do relacionamento anterior do falecido, porém, disseram que ela era apenas namorada do pai.

Por que a Justiça não reconheceu a união estável

Ao analisar as provas documentais e testemunhais, as instâncias anteriores concluíram que não havia elementos suficientes para demonstrar comunhão de vidas, economia comum e intenção de constituir família. Segundo a avaliação, o homem mantinha o controle sobre o próprio patrimônio e as decisões relacionadas à vida pessoal, embora utilizasse seus recursos para proporcionar melhores condições à mulher e aparentemente projetasse a formação de uma família.

O aluguel do imóvel foi considerado um auxílio material, inclusive diante da existência de um filho em comum. Outro elemento observado pelo TJSP foi que a mulher havia sido indicada como beneficiária de um seguro de vida do falecido, mas o campo destinado à identificação de cônjuge ou companheira estava em branco.

O que diferencia namoro qualificado de união estável

O ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, autor do voto que prevaleceu no julgamento, explicou que a principal diferença entre namoro qualificado e união estável está na intenção atual de constituir família. Segundo o ministro, um namoro pode apresentar características semelhantes às de uma união estável, como convivência pública, contínua e duradoura. A diferença está na intenção de formar um núcleo familiar durante o relacionamento, e não apenas na expectativa de concretizar esse projeto no futuro.

Cueva ressaltou que o reconhecimento de união estável após a morte exige a comprovação de convivência pública, contínua e duradoura, acompanhada da intenção de constituir família ao longo da relação. No caso analisado, a decisão não se baseou apenas na ausência de coabitação ou de colaboração patrimonial, já que esses fatores não são indispensáveis para caracterizar uma união estável. O entendimento considerou as circunstâncias específicas do relacionamento e a forma como a relação afetiva se desenvolveu.