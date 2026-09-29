DECISÃO

Tesoureira de Câmara que desviou R$ 99 mil dos cofres públicos para apostar em jogos de azar tem condenação mantida pela Justiça

Servidora adulterava extratos bancários para esconder as retiradas e devolveu parte do dinheiro antes de ser descoberta

Perla Ribeiro

Publicado em 29 de setembro de 2026 às 14:04

Tesoureira de Câmara que desviou R$ 99 mil dos cofres públicos para apostar em jogos de azar tem condenação mantida pela Justiça Crédito: Imagem gerada pela IA

A Justiça manteve a condenação de uma servidora pública que desviou R$ 99 mil dos cofres da Câmara Municipal de Guaimbê, em São Paulo, para apostar em jogos de azar. A mulher ocupava o cargo de tesoureira e retirou os valores de forma repetida ao longo de vários meses.

A decisão é da 12ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJSP), que manteve a sentença da Vara Única de Getulina pelo crime de peculato. A pena foi fixada em dois anos, quatro meses e 24 dias de reclusão, em regime aberto. A prisão, porém, foi substituída por prestação de serviços à comunidade e pagamento de uma quantia equivalente a 65,8 salários mínimos, destinada à própria Câmara Municipal.

Segundo o processo, a servidora não apenas retirava o dinheiro como também adulterava os extratos bancários enviados à contabilidade da Câmara. A estratégia tinha como objetivo esconder as movimentações e evitar que os desvios fossem identificados.

O relator do recurso, desembargador Amable Lopez Soto, destacou que os desvios ocorreram de maneira reiterada e que a própria acusada chegou a devolver parte dos valores retirados. Para o magistrado, as restituições indicavam que ela tinha consciência da irregularidade e tentava impedir a descoberta do esquema.

“Em diversas oportunidades, a própria apelante restituiu parte dos valores desviados, evidenciando que tinha plena consciência da irregularidade de sua conduta e buscava evitar sua descoberta”, escreveu.

Dinheiro era usado em apostas

Durante o processo, a defesa alegou que a servidora sofria de dependência em jogos de azar on-line e que essa condição teria comprometido sua capacidade de controlar os próprios atos. O argumento, porém, não foi aceito pelo Tribunal. O relator afirmou que havia provas de sofrimento psíquico, mas nenhum dos profissionais que acompanhavam a mulher havia concluído que a condição reduzia sua capacidade de autodeterminação.

“Embora as provas revelem sofrimento psíquico, nenhum dos profissionais responsáveis pelo acompanhamento da apelante concluiu que isso foi capaz de reduzir sua capacidade de autodeterminação”, apontou. Com isso, não foi reconhecida a chamada semi-imputabilidade, que poderia reduzir a responsabilidade penal da acusada.

Pena foi mantida

Na análise da pena, o desembargador considerou que a confiança decorrente do cargo de tesoureira já faz parte das características do crime de peculato e, por isso, não poderia ser usada novamente para aumentar a punição. O fato de o dinheiro ter sido destinado a apostas também não foi considerado, por si só, motivo para elevar a pena.