CIÊNCIA

Teste genético de embriões não aumenta chances de gravidez em tratamento de fertilização in vitro, aponta estudo

Pesquisa da Faculdade de Medicina da USP acompanhou 206 mulheres de até 37 anos e não encontrou diferenças estatisticamente significativas nos resultados dos procedimentos

Thais Borges

Publicado em 19 de outubro de 2026 às 14:20

Teste genético de embriões não aumenta chances de gravidez em tratamento de fertilização in vitro, aponta estudo Crédito: Freepik

Um estudo clínico realizado por pesquisadores da Disciplina de Ginecologia da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (FMUSP) concluiu que o teste genético pré-implantacional (PGT-A ou NGS) não aumenta significativamente as chances de gravidez nem as taxas de nascidos vivos entre casais com bom prognóstico submetidos à fertilização in vitro (FIV).

O exame PGT-A permite analisar os cromossomos dos embriões antes da transferência para o útero, com o objetivo de identificar possíveis alterações cromossômicas. Embora a técnica seja utilizada na medicina reprodutiva, seu custo elevado e a ausência de evidências científicas conclusivas sobre os benefícios em pacientes com menor complexidade reprodutiva levaram os pesquisadores a avaliar sua eficácia nesse grupo.

Publicado na revista científica Clinics, o estudo acompanhou 206 mulheres com idades entre 18 e 37 anos atendidas no Centro de Reprodução Humana "Governador Mário Covas", do Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da USP (HCFMUSP). Todas apresentavam bom prognóstico de fertilidade, realizavam o primeiro tratamento de fertilização in vitro e haviam produzido pelo menos dois embriões de boa qualidade.

As participantes foram distribuídas aleatoriamente em dois grupos, cada um com 103 mulheres. No primeiro, os embriões foram submetidos à biópsia e à análise genética por sequenciamento de nova geração (NGS), com transferência de apenas um embrião sem alterações cromossômicas identificadas. No segundo, a escolha foi feita pelos critérios convencionais de desenvolvimento e morfologia, sem a realização do teste genético.

Após a primeira transferência de um único embrião, os pesquisadores observaram resultados semelhantes entre os dois grupos. A taxa de gravidez clínica foi de 79,6% entre as pacientes submetidas ao teste genético e de 76,7% no grupo convencional, sem diferença estatisticamente significativa.

Em relação à taxa de nascidos vivos, os índices foram de 64,1% no grupo que realizou o exame e de 59,2% entre as mulheres que passaram pelo procedimento convencional. A pesquisa também não identificou diferença significativa nas taxas de abortamento entre as duas abordagens.

Os resultados indicam que, para mulheres jovens com bom prognóstico reprodutivo, a realização do teste genético não demonstrou vantagem significativa em comparação com a seleção convencional dos embriões.

Impacto no acesso

Para o professor José Maria Soares Júnior, chefe do Departamento de Obstetrícia e Ginecologia da FMUSP, os resultados reforçam a necessidade de avaliar individualmente a indicação do teste genético, em vez de adotá-lo de maneira universal. Além de envolver um procedimento invasivo no embrião, o exame por sequenciamento genético pode elevar consideravelmente os custos do tratamento de fertilização.

"Em um cenário de saúde pública e até no setor privado, é fundamental avaliar a relação de custo-benefício das tecnologias reprodutivas. Para pacientes jovens e com boa reserva ovariana, a seleção visual e morfológica do embrião feita por embriologistas experientes se mostra tão eficaz quanto o exame genético", destaca o professor.