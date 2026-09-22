Testemunhas de Jeová passam a permitir doação de sangue; entenda mudança

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Esther Morais
Publicado em 22 de setembro de 2026 às 07:35
As Testemunhas de Jeová anunciaram uma mudança nas orientações sobre o uso de sangue em tratamentos médicos. Com a nova regra, cada fiel poderá decidir, de acordo com a própria consciência, se deseja doar sangue para que seus componentes ou frações sejam utilizados no tratamento de outra pessoa.
A orientação também permite que os membros decidam individualmente se aceitam receber glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plasma ou plaquetas provenientes de outra pessoa.
Sangue - o grupo sanguíneo e a longevidade dos centenários
A mudança foi anunciada na sexta-feira (18) e não altera a posição das Testemunhas de Jeová sobre a transfusão de sangue total, que continua proibida pela orientação religiosa.
Com a atualização, as decisões relacionadas aos quatro principais componentes do sangue passam a ser consideradas questões de consciência individual. A mesma orientação se aplica à doação destinada ao uso de componentes ou frações no tratamento de terceiros.
Segundo a organização, a posição sobre o sangue está relacionada à interpretação de passagens bíblicas que orientam os fiéis a se “absterem de sangue”. As Testemunhas de Jeová afirmam que o sangue continua sendo considerado sagrado por seus membros.