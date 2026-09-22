RELIGIÃO

Testemunhas de Jeová passam a permitir doação de sangue; entenda mudança

Nova regra permite que cada fiel decida se deseja realizar doação

Esther Morais

Publicado em 22 de setembro de 2026 às 07:35

Testemunhas de Jeová passam a permitir doação de sangue; entenda mudança Crédito: Davidyson Damasceno/IGESDF

As Testemunhas de Jeová anunciaram uma mudança nas orientações sobre o uso de sangue em tratamentos médicos. Com a nova regra, cada fiel poderá decidir, de acordo com a própria consciência, se deseja doar sangue para que seus componentes ou frações sejam utilizados no tratamento de outra pessoa.

A orientação também permite que os membros decidam individualmente se aceitam receber glóbulos vermelhos, glóbulos brancos, plasma ou plaquetas provenientes de outra pessoa.

Sangue - o grupo sanguíneo e a longevidade dos centenários 1 de 11

A mudança foi anunciada na sexta-feira (18) e não altera a posição das Testemunhas de Jeová sobre a transfusão de sangue total, que continua proibida pela orientação religiosa.

Com a atualização, as decisões relacionadas aos quatro principais componentes do sangue passam a ser consideradas questões de consciência individual. A mesma orientação se aplica à doação destinada ao uso de componentes ou frações no tratamento de terceiros.