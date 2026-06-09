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Tia desconfiou de mulher de 37 anos que se passava por adolescente após pesquisa na internet

Familiar desconfiou das histórias contadas pela suposta adolescente e encontrou casos semelhantes

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 9 de junho de 2026 às 11:40

Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano
Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano Crédito: Reprodução

Uma simples pesquisa na internet foi o que levou uma família de Joinville, em Santa Catarina, a descobrir que a adolescente de 12 anos que havia sido acolhida como filha adotiva era, na verdade, a mulher de 37 anos com histórico de golpes semelhantes em diferentes estados do país.

A suspeita, identificada como Amanda Maria Souza de Oliveira, se apresentava como "Gabriele" e conseguiu convencer um casal a recebê-la em casa. O plano começou a ruir quando uma familiar dos adotantes passou a desconfiar das histórias contadas pela suposta adolescente.

Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano

Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano por Reprodução
Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano por Reprodução
Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano por Reprodução
Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano por Reprodução
Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano por Reprodução
Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano por Reprodução
Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano por Reprodução
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Mulher de 37 anos finge ser adolescente de 12 e engana família por mais de um ano por Reprodução

Segundo o delegado Rodrigo Bueno Gusso, responsável pelas investigações, a mulher que a jovem chamava de tia decidiu pesquisar na internet casos parecidos envolvendo pessoas que fingiam ser crianças. Durante a busca, ela encontrou reportagens publicadas em 2023 sobre uma mulher investigada por um golpe semelhante no Rio de Janeiro.

Além das semelhanças na narrativa apresentada pela falsa adolescente, a aparência física da suspeita também chamou a atenção da familiar. A partir daí, as suspeitas foram compartilhadas com o pai adotivo.

Inicialmente, ele não acreditou que a situação pudesse se tratar de uma fraude. No entanto, ao assistir às reportagens encontradas pela parente, também passou a notar coincidências entre a mulher mostrada nas notícias e a jovem que vivia em sua casa.

Diante das desconfianças, a família procurou a Polícia Civil de Joinville no fim de maio. A investigação confirmou que a suposta adolescente era Amanda Maria Souza de Oliveira, de 37 anos. Ela foi presa na última terça-feira (2) e acabou indiciada por falsa identidade e estelionato na sexta-feira (5).

Em depoimento, Amanda admitiu ter aplicado golpes semelhantes em diferentes partes do Brasil. Segundo a Polícia Civil, ela confessou ter utilizado o mesmo método em pelo menos cinco estados: Paraná, Rio de Janeiro, Minas Gerais, Goiás e Ceará.

Nos últimos dias, um novo caso atribuído à suspeita também foi identificado em Natal, no Rio Grande do Norte. Em Santa Catarina, os investigadores apuram ainda outras duas possíveis ocorrências ligadas à mulher, registradas nos municípios de Florianópolis e Chapecó.

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Tags:

Mulher de 37 Anos Finge ser Adolescente de 12 E Engana Família por Mais de um ano

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