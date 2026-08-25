60 DIAS PARA AGIR

TikTok é multado em R$ 153,7 milhões por uso irregular de dados de crianças e adolescentes

Agência Nacional de Proteção de Dados determina que a ByteDance Brasil, dona do TikTok, apague informações sem autorização legal regularizada



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 25 de agosto de 2026 às 12:48

TikTok Crédito: Shutterstock

A Agência Nacional de Proteção de Dados (ANPD) aplicou uma multa de R$ 153,769 milhões à ByteDance Brasil, empresa responsável pelo TikTok no país, por falhas no tratamento de dados pessoais de crianças e adolescentes na plataforma.

A decisão foi publicada nesta terça-feira (25) no Diário Oficial da União (DOU). Segundo a ANPD, a empresa descumpriu regras previstas na Lei Geral de Proteção de Dados (LGPD) relacionadas à proteção de usuários menores de idade.

Conheça serviços gratuitos de apoio emocional e atendimento em saúde mental 1 de 5

Além da multa, a agência determinou que a ByteDance Brasil elimine os dados pessoais de adolescentes entre 13 e 18 anos que estejam cadastrados no TikTok sem a regularização da representação ou assistência legal. A empresa terá 60 dias úteis para cumprir a determinação.

A ANPD também exigiu que a companhia comunique a obrigação de exclusão a terceiros com quem tenha compartilhado esses dados, para que as informações também sejam apagadas das demais bases de dados.

Multa pode ter desconto