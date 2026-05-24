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Time de futebol paulista é processado por dívida com padaria

Clube disse que vai tentar buscar acordo

  • Foto do(a) author(a) Maysa Polcri

  • Maysa Polcri

Publicado em 24 de maio de 2026 às 15:11

Estádio Moisés Lucarelli, em Campinas
Padaria fica localizada próxima ao Estádio Moisés Lucarelli Crédito: Reprodução/Redes Sociais

Uma padaria localizada em Campinas, no interior de São Paulo, entrou com uma ação judicial contra a Ponte Preta. O estabelecimento cobra uma dívida de R$ 53.280,14 por falta de pagamento há um ano em relação a serviços prestados no fornecimento de alimentos. As informações foram divulgadas pelo ge. 

Segundo a publicação, a última atualização no andamento do caso ocorreu no dia 6 deste mês, quando houve transferência do processo da 5ª Vara Cível de Campinas para a 1ª Vara Regional Empresarial e de Conflitos relacionados à Arbitragem.

A defesa da padaria cita na ação que o estabelecimento notificou o clube sobre a inadimplência "de maneira inteiramente amigável", mas que, "até o presente momento, manteve-se inerte, sem apresentar qualquer manifestação (...) ou providenciar o adimplemento do débito".

O diretor jurídico da Ponte Preta, José Henrique Specie, disse ao ge que o clube enfrenta problemas financeiros, mas que vai tentar buscar um acordo para o pagamento da dívida. 

"Todos sabem da situação complicada que a Ponte vive financeiramente. Infelizmente não conseguimos honrar acordos com alguns fornecedores e parceiros, que estão no direito de reivindicar o pagamento. Nesse caso, vamos buscar um acordo que seja bom para os dois lados, que a Ponte consiga honrar e que também faça sentido para o fornecedor", falou. 

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