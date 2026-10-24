Timemania 2459 hoje: confira o resultado deste sábado (24/10)

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Fernanda Varela
Publicado em 24 de outubro de 2026 às 21:15
A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado (24) o sorteio do concurso 2459 da Timemania, com prêmio principal estimado em R$ 22,1 milhões. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube.
A premiação milionária estava acumulada após nenhum apostador conquistar o prêmio principal nos concursos anteriores. Na Timemania, os jogadores concorrem a diferentes faixas de premiação e ainda participam do sorteio de um time de futebol.
Números sorteados: 16 - 31 - 54 - 59 - 64 - 70 - 73
Time do Coração: América-RN
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Para participar da Timemania, o apostador deve escolher dez números entre os 80 disponíveis no volante, além de selecionar um Time do Coração. Durante o sorteio, são extraídas sete dezenas e um clube de futebol.
O prêmio principal é destinado às apostas que acertam os sete números sorteados. Também há premiações para quem consegue seis, cinco, quatro ou três acertos.
Além disso, os jogadores que acertam o Time do Coração recebem uma premiação específica, independentemente da quantidade de dezenas acertadas.
A modalidade foi criada com o objetivo de contribuir para a recuperação financeira de clubes de futebol brasileiros, destinando parte da arrecadação às equipes participantes.
A Caixa Econômica Federal divulgará a quantidade de apostas vencedoras e os valores pagos em cada faixa de premiação após a apuração oficial do concurso.