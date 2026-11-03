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Timemania 2463 hoje: confira o resultado desta terça-feira (3)

Prêmio estimado é de R$ 24,5 milhões

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 18:36

Timemania
Timemania Crédito: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (3) o sorteio do concurso 2463 da Timemania, com prêmio principal estimado em R$ 24,5 milhões. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube.

Os números sorteados serão atualizados aqui. 

Veja quais são os jogos da loteria de cada dia da semana

Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
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Para participar da Timemania, o apostador deve escolher dez números entre os 80 disponíveis no volante, além de selecionar um Time do Coração. Durante o sorteio, são extraídas sete dezenas e um clube de futebol.

O prêmio principal é destinado às apostas que acertam os sete números sorteados. Também há premiações para quem consegue seis, cinco, quatro ou três acertos.

Além disso, os jogadores que acertam o Time do Coração recebem uma premiação específica, independentemente da quantidade de dezenas acertadas.

A modalidade foi criada com o objetivo de contribuir para a recuperação financeira de clubes de futebol brasileiros, destinando parte da arrecadação às equipes participantes.

A Caixa Econômica Federal divulgará a quantidade de apostas vencedoras e os valores pagos em cada faixa de premiação após a apuração oficial do concurso.

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