RESULTADO

Timemania 2463 hoje: confira o resultado desta terça-feira (3)

Prêmio estimado é de R$ 24,5 milhões

Millena Marques

Publicado em 3 de novembro de 2026 às 18:36

Timemania Crédito: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realiza nesta terça-feira (3) o sorteio do concurso 2463 da Timemania, com prêmio principal estimado em R$ 24,5 milhões. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube.

Os números sorteados serão atualizados aqui.

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Para participar da Timemania, o apostador deve escolher dez números entre os 80 disponíveis no volante, além de selecionar um Time do Coração. Durante o sorteio, são extraídas sete dezenas e um clube de futebol.

O prêmio principal é destinado às apostas que acertam os sete números sorteados. Também há premiações para quem consegue seis, cinco, quatro ou três acertos.

Além disso, os jogadores que acertam o Time do Coração recebem uma premiação específica, independentemente da quantidade de dezenas acertadas.

A modalidade foi criada com o objetivo de contribuir para a recuperação financeira de clubes de futebol brasileiros, destinando parte da arrecadação às equipes participantes.