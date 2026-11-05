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Timemania 2464 hoje: confira o resultado desta quinta-feira (5)

Prêmio estimado é de R$ 24,7 milhões

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 5 de novembro de 2026 às 18:20

Timemania
Timemania Crédito: Reprodução

A Caixa Econômica Federal realiza nesta quinta-feira (5) o sorteio do concurso 2464 da Timemania, com prêmio principal estimado em R$ 24,7 milhões. O sorteio acontece no Espaço da Sorte, em São Paulo, com transmissão ao vivo pelo canal oficial da instituição no YouTube.

Os números sorteados serão atualizados aqui. 

Time do coração: América/RN (06)

Veja quais são os jogos da loteria de cada dia da semana

Jogos das Loterias Caixa por Reprodução/ Redes sociais
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Para participar da Timemania, o apostador deve escolher dez números entre os 80 disponíveis no volante, além de selecionar um Time do Coração. Durante o sorteio, são extraídas sete dezenas e um clube de futebol.

O prêmio principal é destinado às apostas que acertam os sete números sorteados. Também há premiações para quem consegue seis, cinco, quatro ou três acertos.

Além disso, os jogadores que acertam o Time do Coração recebem uma premiação específica, independentemente da quantidade de dezenas acertadas.

A modalidade foi criada com o objetivo de contribuir para a recuperação financeira de clubes de futebol brasileiros, destinando parte da arrecadação às equipes participantes.

A Caixa Econômica Federal divulgará a quantidade de apostas vencedoras e os valores pagos em cada faixa de premiação após a apuração oficial do concurso.

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