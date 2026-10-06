LUTO

Tio de Guilherme Boulos morre aos 80 anos em hospital após ser atropelado durante briga no trânsito

Defesa afirma que atropleador tentou deixar o local por temer pela segurança da esposa e do filho, que estavam no carro

Carol Neves

Publicado em 6 de outubro de 2026 às 11:26

Tio de Guilherme Boulos foi atropelado Crédito: Reprodução

O dentista Carlos Boulos, de 80 anos, tio do ministro-chefe da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos (PSOL-SP), morreu nesta terça-feira (6), após passar três dias internado. Ele foi atropelado ao sair da caminhonete que dirigia durante uma discussão no trânsito em São Paulo (SP). Com a confirmação da morte, o inquérito passou a apurar homicídio consumado.

O atropelamento ocorreu na noite de sábado (3), na avenida 23 de Maio, na Bela Vista. Segundo o boletim de ocorrência, Carlos havia se envolvido em um acidente com outro carro e desceu para falar com o motorista. As circunstâncias da colisão que antecedeu a discussão ainda não foram esclarecidas.

Uma testemunha gravou a cena, divulgada pela TV Globo. Nas imagens, o dentista tenta impedir a passagem do automóvel, mas acaba arrastado e fica sob o veículo.

Motorista se apresentou depois de fugir

Identificado como Amilton, de 61 anos, o motorista se apresentou à delegacia da Liberdade. A defesa acompanhou o cliente na segunda-feira (5), quando ele prestou esclarecimentos. Segundo o advogado, o carro foi periciado e liberado após os procedimentos.

A defesa sustenta que Amilton tentou deixar o local por temer pela segurança da esposa e do filho, que estavam com ele. Na versão apresentada pelo motorista, Carlos teria buzinado, acionado o farol alto e jogado a caminhonete contra seu carro antes de descer e se aproximar nervoso.

Ainda conforme esse relato, os familiares pediram que Amilton saísse dali. Ele afirma que aproveitou uma abertura no trânsito para seguir pela esquerda, momento em que ocorreu o atropelamento. O advogado acrescentou que a família receava que o dentista estivesse armado.