Agência Brasil

Toffoli recebe alta médica e fará recuperação em casa

Ministro do STF foi internado com inflamação nos pulmões

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), recebeu alta médica nesta sexta-feira (20), por volta das 17h. O ministro estava internado no hospital DF Star, em Brasília, desde segunda-feira (16) com uma inflamação nos pulmões.