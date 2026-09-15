CRISE NO STF

Toffoli também declara suspeição para participar de julgamento sobre investigação de Moraes

Nunes Marques também se declarou impedido

Estadão

Publicado em 15 de setembro de 2026 às 12:12

Dias Toffoli Crédito: ASCOM/STF

O ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal (STF), se declarou suspeito no julgamento que vai decidir sobre a abertura de investigação contra o ministro Alexandre de Moraes devido às suas supostas conversas com o banqueiro Daniel Vorcaro. O magistrado já vem adotando essa posição em processos relacionados ao Banco Master.

Em sua exposição de motivos, nesta terça-feira (15), Toffoli afirmou que se afastou da relatoria do inquérito do Master em razão das repercussões da ligação de uma empresa de sua família com a instituição financeira e para "preservar a Corte".

O ministro disse que vem se declarando impedido de julgar os processos relacionados ao caso, que tramitam na Segunda Turma do STF, por "razão de foro íntimo". Ele também destacou que o relatório da Polícia Federal (STF) que apontava sua ligação com o Master foi arquivado pelo presidente do Supremo, Edson Fachin, por "ausência de ilícitos".