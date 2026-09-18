DECISÃO

Torcedor é atingido após placa despencar em estádio, sofre fraturas e ganha indenização de gigante do Brasileirão na Justiça

Homem sofreu fraturas na clavícula, ombro e braço e ficou afastado do trabalho por 60 dias

Wendel de Novais

Publicado em 18 de setembro de 2026 às 11:40

Acidente ocorreu em estádio Crédito: Reprodução

Um torcedor que sofreu fraturas após ser atingido por uma placa metálica dentro de um estádio terá direito a R$ 10 mil por danos morais e R$ 75 por danos materiais. A condenação do São Paulo Futebol Clube foi mantida pela 34ª Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo (TJ-SP), em julgamento realizado no fim de julho.

O acidente aconteceu quando uma placa instalada na arquibancada se desprendeu e atingiu o homem no ombro. O impacto provocou fraturas na clavícula, no ombro e no braço. Em razão dos ferimentos, ele precisou permanecer afastado das atividades profissionais por 60 dias.

A ação já havia sido julgada parcialmente procedente em primeira instância, com a determinação para que o clube pagasse as duas indenizações. Além dos R$ 10 mil pelos danos morais, foram fixados R$ 75 referentes aos danos materiais, com atualização dos valores conforme os critérios estabelecidos na sentença.

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O torcedor recorreu ao TJ-SP para tentar aumentar a indenização por danos morais para o equivalente a 50 salários mínimos. Entre os argumentos apresentados, afirmou que as lesões prejudicaram suas atividades como operador de produção júnior e que o período de afastamento provocou abalo emocional, ansiedade e dependência financeira dos pais.

Ao analisar o recurso, o desembargador Issa Ahmed considerou evidente o abalo causado pelo acidente, diante do susto, da dor e do risco à integridade física. No entanto, entendeu que os R$ 10 mil estabelecidos anteriormente eram proporcionais às circunstâncias do caso. Segundo o magistrado, valores superiores costumam ser aplicados em situações de maior gravidade clínica, como cirurgias complexas, implantação de placas e pinos ortopédicos ou afastamentos superiores a um ano.