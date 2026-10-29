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Torcedor paga R$ 5,9 mil por pacote para final da Libertadores, leva calote e será indenizado

Consumidor não conseguiu entrar no estádio nem teve hospedagem garantida

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 29 de outubro de 2026 às 10:38

Torcedor paga R$ 5,9 mil por pacote para final da Libertadores, leva calote e será indenizado Crédito: Lucas Merçon e Marcelo Gonçalves/FFC

Um torcedor de Joinville, em Santa Catarina, será indenizado após pagar R$ 5,9 mil por um pacote de viagem para assistir à final da Libertadores de 2023, no Rio de Janeiro, e não conseguir entrar no estádio. O serviço também previa hospedagem, que não foi reservada. Diante das falhas, o 1º Juizado Especial Cível da comarca de Joinville condenou os dois fornecedores a devolver o dinheiro e pagar indenização por danos morais.

O pacote incluía transporte rodoviário de ida e volta, hospedagem com café da manhã e ingresso para a decisão entre Fluminense e Boca Juniors. O torcedor pagou o valor à vista, por cartão de débito.

Ao chegar ao estádio, ele aguardou cerca de três horas nas proximidades até ser informado de que os ingressos destinados ao grupo não permitiriam o acesso à partida. Além disso, a hospedagem prevista no contrato não havia sido reservada. Sem ingresso válido nem alojamento, o grupo precisou retornar a Joinville após o evento.

Segundo o processo, os fornecedores prometeram devolver o dinheiro até 10 de novembro de 2023, mas o pagamento não foi realizado. O consumidor apresentou boletim de ocorrência e documentos relacionados à contratação. Os réus não apresentaram defesa dentro do prazo legal e foram considerados revéis.

Na análise do caso, a magistrada entendeu que houve falha na prestação do serviço. Embora o transporte tenha sido parcialmente realizado, a falta de ingresso e hospedagem comprometeu a finalidade principal do pacote. A decisão também considerou que os transtornos ultrapassaram o mero descumprimento contratual.

Com isso, os dois fornecedores foram condenados solidariamente a restituir os R$ 5,9 mil pagos, com correção monetária e juros conforme os critérios definidos na decisão, além de pagar R$ 5 mil por danos morais.

A decisão da competição foi disputada em 4 de novembro de 2023, no Maracanã, no Rio de Janeiro. O Fluminense venceu o Boca Juniors por 2 a 1, na prorrogação, e conquistou pela primeira vez o título da Libertadores.

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