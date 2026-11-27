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Flavia Azevedo
Publicado em 27 de novembro de 2026 às 20:58
A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (25) o Projeto de Lei 5.542/2026, que cria alertas sonoros e luminosos nas tornozeleiras eletrônicas de agressores de mulheres sempre que eles ultrapassarem a distância mínima de segurança em relação à vítima. O texto tramitou em regime de urgência e segue agora para análise do Senado.
De autoria do deputado federal Yury Bruno (MDB-CE), a proposta altera a Lei Maria da Penha e incorpora regras do Programa Alerta Mulher Segura, do governo federal. Caso seja aprovado pelos senadores, o projeto vai à sanção do presidente.
Maria da Penha foi vítima de tentativas de feminicídio e deu nome a lei
O texto fixa uma distância mínima de 100 metros entre a vítima e o monitorado, mas permite que o juiz altere esse raio de acordo com cada caso. Quando o sistema detectar uma aproximação não autorizada ou a entrada no perímetro proibido, entra em ação uma sequência automática de resposta.
Mulheres vítimas de violência - alguns casos terminaram em feminicídios
Sinal no agressor ocorre quando a tornozeleira emite avisos sonoros e visuais para alertar sobre a infração e determinar o afastamento imediato.
Aviso à vítima acontece de forma simultânea, com envio de alerta à mulher e contato da central de monitoramento para checar se ela está segura e orientar os passos de proteção.
Deslocamento policial envolve o envio imediato de viaturas da Polícia Militar até o ponto exato onde a vítima ou o agressor estiverem.
Comunicação judicial garante a notificação formal ao juiz responsável e ao Ministério Público em tempo real ou em até 24 horas.
Registro de sabotagem identifica automaticamente qualquer tentativa de cortar, romper, desativar ou inutilizar o equipamento.
Pela proposta aprovada, as mulheres poderão receber aparelhos gratuitos para medir a distância do agressor, acionar emergências e compartilhar a localização em tempo real. O uso desse dispositivo será voluntário, e recusar ou desistir do equipamento não prejudica outras medidas protetivas. O texto também proíbe que a vítima seja responsabilizada pela fiscalização do agressor ou pela própria segurança.
No caso do monitorado, o simples disparo inicial do alerta na tornozeleira não configura por si só crime de descumprimento de medida protetiva, embora não impeça a adoção de outras providências para proteger a mulher. O projeto ainda obriga os órgãos de segurança a publicar relatórios semestrais — sem expor a identidade das vítimas — detalhando acionamentos, tempo de resposta das patrulhas e eventuais falhas técnicas.
Na justificativa do projeto, o deputado Yury Bruno afirmou que o sistema atual precisa de garantias operacionais para que as medidas protetivas não fiquem apenas no papel, criando níveis progressivos de reação antes que uma agressão aconteça.
Conforme reportagem do g1, a votação ocorreu sob impacto de casos recentes em que a proteção judicial falhou em impedir feminicídios. Na segunda-feira (23), em São Paulo, Simone Maria Fernandes, de 49 anos e mãe de três filhos, foi morta a facadas pelo ex-namorado, Fernando Martins Santana, de 50 anos, dentro da garagem do condomínio onde morava. Ela havia pedido medidas protetivas de urgência três dias antes do crime.
Por @flaviaazevedoalmeida