MONITORAMENTO ELETRÔNICO

Tornozeleira de agressor de mulheres vai apitar e acionar a polícia

Câmara aprova projeto de lei em regime de urgência para endurecer monitoramento eletrônico e evitar que medidas protetivas fiquem apenas no papel

Flavia Azevedo

Publicado em 27 de novembro de 2026 às 20:58

Tornozeleira eletrônica Crédito: Shutterstock

A Câmara dos Deputados aprovou na quarta-feira (25) o Projeto de Lei 5.542/2026, que cria alertas sonoros e luminosos nas tornozeleiras eletrônicas de agressores de mulheres sempre que eles ultrapassarem a distância mínima de segurança em relação à vítima. O texto tramitou em regime de urgência e segue agora para análise do Senado.

De autoria do deputado federal Yury Bruno (MDB-CE), a proposta altera a Lei Maria da Penha e incorpora regras do Programa Alerta Mulher Segura, do governo federal. Caso seja aprovado pelos senadores, o projeto vai à sanção do presidente.

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Como vai funcionar o alerta na prática

O texto fixa uma distância mínima de 100 metros entre a vítima e o monitorado, mas permite que o juiz altere esse raio de acordo com cada caso. Quando o sistema detectar uma aproximação não autorizada ou a entrada no perímetro proibido, entra em ação uma sequência automática de resposta.

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Sinal no agressor ocorre quando a tornozeleira emite avisos sonoros e visuais para alertar sobre a infração e determinar o afastamento imediato.

Aviso à vítima acontece de forma simultânea, com envio de alerta à mulher e contato da central de monitoramento para checar se ela está segura e orientar os passos de proteção.

Deslocamento policial envolve o envio imediato de viaturas da Polícia Militar até o ponto exato onde a vítima ou o agressor estiverem.

Comunicação judicial garante a notificação formal ao juiz responsável e ao Ministério Público em tempo real ou em até 24 horas.

Registro de sabotagem identifica automaticamente qualquer tentativa de cortar, romper, desativar ou inutilizar o equipamento.

Direitos da vítima e transparência

Pela proposta aprovada, as mulheres poderão receber aparelhos gratuitos para medir a distância do agressor, acionar emergências e compartilhar a localização em tempo real. O uso desse dispositivo será voluntário, e recusar ou desistir do equipamento não prejudica outras medidas protetivas. O texto também proíbe que a vítima seja responsabilizada pela fiscalização do agressor ou pela própria segurança.

No caso do monitorado, o simples disparo inicial do alerta na tornozeleira não configura por si só crime de descumprimento de medida protetiva, embora não impeça a adoção de outras providências para proteger a mulher. O projeto ainda obriga os órgãos de segurança a publicar relatórios semestrais — sem expor a identidade das vítimas — detalhando acionamentos, tempo de resposta das patrulhas e eventuais falhas técnicas.

Na justificativa do projeto, o deputado Yury Bruno afirmou que o sistema atual precisa de garantias operacionais para que as medidas protetivas não fiquem apenas no papel, criando níveis progressivos de reação antes que uma agressão aconteça.

Pressão após casos recentes de feminicídio

Conforme reportagem do g1, a votação ocorreu sob impacto de casos recentes em que a proteção judicial falhou em impedir feminicídios. Na segunda-feira (23), em São Paulo, Simone Maria Fernandes, de 49 anos e mãe de três filhos, foi morta a facadas pelo ex-namorado, Fernando Martins Santana, de 50 anos, dentro da garagem do condomínio onde morava. Ela havia pedido medidas protetivas de urgência três dias antes do crime.