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Trabalhador com câncer é demitido após voltar de tratamento e processa empresa

Justiça considerou discriminatória a dispensa de funcionário que havia passado por cirurgias e tratamentos de quimioterapia e radioterapia

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 11:47

Trabalhador com câncer é demitido após voltar de tratamento e processa empresa
Trabalhador com câncer é demitido após voltar de tratamento e processa empresa Crédito: Divulgação

Um trabalhador diagnosticado com câncer no testículo foi demitido pouco depois de retornar às atividades após passar por tratamento contra a doença. O caso foi levado à Justiça, e a Sétima Turma do Tribunal Superior do Trabalho (TST) restabeleceu a decisão que reconheceu a dispensa como discriminatória.

Contratado em 2014 pela Icomon Tecnologia Ltda. para prestar serviços exclusivamente à Telefônica Brasil, o funcionário recebeu o diagnóstico de neoplasia maligna em janeiro de 2018. Ele ficou afastado até 23 de outubro de 2019 para realizar cirurgias e tratamentos de quimioterapia e radioterapia. No mês seguinte ao retorno, foi demitido.

Veja o que muda na rotina do trabalhador com a nova lei de saúde mental

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Ambiente corporativo em transformação: a partir desta terça-feira, o combate ao estresse e ao assédio vira obrigação legal para todas as empresas brasileiras. Reprodução/Canvas por Reproduçãoo/Canvas

Na ação, o trabalhador afirmou que a dispensa ocorreu por causa de sua condição de saúde. A empresa negou a discriminação e alegou que ele não tinha garantia de emprego e que a demissão ocorreu dentro dos poderes da empregadora.

A Justiça do Trabalho de São Paulo havia reconhecido a dispensa discriminatória, determinado a reintegração e o pagamento dos salários do período entre a demissão e o retorno, além de indenização por danos morais equivalente a dez vezes a última remuneração do empregado.

O TRT da 2ª Região, porém, havia afastado a condenação ao considerar que cerca de 50 funcionários foram demitidos na mesma época em razão de um corte na empresa. Ao analisar o recurso, o TST entendeu que esse argumento não havia sido apresentado na contestação inicial.

Segundo o relator, ministro Cláudio Brandão, o tribunal regional utilizou um fundamento novo durante a fase recursal, sem garantir ao trabalhador a oportunidade de se manifestar. Por unanimidade, a Sétima Turma restabeleceu a decisão que reconheceu a dispensa discriminatória e determinou a reintegração e o pagamento de indenização.

A reportagem procurou a empresa para ter um posicionamento sobre a ação e aguarda retorno. 

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