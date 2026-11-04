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Trabalhador é demitido por justa causa após exame detectar cocaína; Justiça mantém decisão

Topógrafo alegou dependência química e dispensa discriminatória, mas juíza considerou válida a testagem e entendeu que o resultado positivo justificou a penalidad

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 17:40

Justiça
Trabalhador é demitido por justa causa após exame detectar cocaína; Justiça mantém decisão Crédito: Reprodução/ TJSP

Um topógrafo que atuava em atividades de mineração teve a demissão por justa causa mantida pela Justiça do Trabalho após apresentar resultado positivo para cocaína em exame toxicológico realizado pela empresa. A decisão afastou também a alegação de dispensa discriminatória e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O trabalhador prestava serviços em Itabira e Brumadinho, na Região Central de Minas Gerais.

A dispensa ocorreu em 10 de outubro de 2024. Na ação trabalhista, o profissional pediu a reversão da justa causa, alegando que não havia cometido falta grave. Ele afirmou ser dependente químico e questionou a validade dos exames toxicológicos realizados pela empregadora. Também solicitou o pagamento de verbas rescisórias, a liberação das guias para saque do FGTS e uma indenização por danos morais, sob o argumento de que teria sido vítima de discriminação.

Veja motivos que podem levar à justa causa

Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock
Incontinência de conduta ou mau procedimento - são duas justas causas semelhantes, mas não são sinônimas. A incontinência revela-se pelos excessos ou imoderações. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. O mau procedimento caracteriza-se com o comportamento incorreto, irregular do empregado, como a prática de discrição pessoal, desrespeito, que ofendam a dignidade, tornando impossível ou sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício. por Banco de imagem
Negociação habitual - ocorre justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exerce, de forma habitual, atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa. por Divulgação/Conselho Superior de Justiça do Trabalho
Condenação criminal – isso ocorre uma vez que, cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na empresa. A condenação criminal deve ter passado em julgado, ou seja, não pode ser recorrível. por Shutterstock
Violação de segredo da empresa - a revelação só caracterizará violação se for feita a terceiro interessado, capaz de causar prejuízo à empresa, ou a possibilidade de causá-lo de maneira apreciável. por Agência Brasil
Desídia - na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves, que se vão acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isto não quer dizer que uma só falta não possa configurar desídia. São elementos materiais que podem gerar essas faltas: a pouca produção, os atrasos frequentes, as faltas injustificadas ao serviço, a produção imperfeita e outros fatos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas funções. por Shutterstock
Embriaguez habitual ou em serviço - só haverá embriaguez habitual quando o trabalhador substituir a normalidade pela anormalidade, tornando-se um alcoólatra, patológico ou não. Para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de embriaguez e tampouco a sua causa, sendo bastante que o indivíduo se apresente embriagado no serviço ou se embebede no decorrer dele. O álcool é a causa mais frequente da embriaguez. Nada obsta, porém, que esta seja provocada por substâncias de efeitos análogos (psicotrópicos). De qualquer forma, a embriaguez deve ser comprovada por exame médico pericial. por Shutterstock
Ato de indisciplina ou de insubordinação - tanto na indisciplina como na insubordinação existe atentado a deveres jurídicos assumidos pelo empregado pelo simples fato de sua condição de empregado subordinado. A desobediência a uma ordem específica, verbal ou escrita, constitui ato típico de insubordinação; a desobediência a uma norma genérica constitui ato típico de indisciplina. por Shutterstock
Abandono de emprego - a falta injustificada ao serviço por mais de trinta dias faz presumir o abandono do emprego, conforme entendimento jurisprudencial. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
Ofensas físicas - as ofensas físicas constituem falta grave quando têm relação com o vínculo empregatício, praticadas em serviço ou contra superiores hierárquicos, mesmo fora da empresa. As agressões contra terceiros, estranhos à relação empregatícia, por razões alheias à vida empresarial, constituirá justa causa quando se relacionarem ao fato de ocorrerem em serviço. por Freepik
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Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock

O caso foi analisado pela juíza Luciana Jacob Monteiro de Castro, da 2ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano. Segundo a magistrada, a demissão por justa causa é a penalidade mais severa aplicada ao empregado e, por isso, exige prova robusta e incontestável da falta cometida. O ônus de apresentar essa comprovação é do empregador, conforme os artigos 818 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Exame toxicológico foi considerado válido

Na avaliação da juíza, as provas apresentadas demonstraram que a empresa adotou corretamente o procedimento disciplinar. O exame realizado no âmbito do programa de segurança e medicina do trabalho apontou resultado positivo para cocaína. A decisão considerou que o resultado caracterizou falta grave incompatível com as atividades desempenhadas pelo topógrafo em áreas operacionais de mineração. Com esse entendimento, a magistrada reconheceu a validade da penalidade aplicada, com fundamento no artigo 482 da CLT, que trata das hipóteses de rescisão do contrato por justa causa.

A juíza também entendeu que não houve comprovação de que a empresa tivesse conhecimento prévio de eventual condição patológica incapacitante do trabalhador. Além disso, não identificou elementos que demonstrassem dispensa discriminatória ou irregularidades no procedimento de testagem toxicológica.

Trabalhador não receberá verbas rescisórias da dispensa sem justa causa

Com a manutenção da penalidade, foram rejeitados os pedidos de conversão da demissão em dispensa sem justa causa e de pagamento de aviso-prévio indenizado, férias proporcionais acrescidas de um terço e 13º salário proporcional. A decisão também negou a liberação das guias para saque do FGTS com a multa de 40%, além da indenização por danos morais solicitada pelo trabalhador. O caso ainda não teve desfecho definitivo. Houve recurso contra a decisão, que aguarda a data de julgamento no Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG).

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