DECISÃO

Trabalhador é demitido por justa causa após exame detectar cocaína; Justiça mantém decisão

Topógrafo alegou dependência química e dispensa discriminatória, mas juíza considerou válida a testagem e entendeu que o resultado positivo justificou a penalidad

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de novembro de 2026 às 17:40

Trabalhador é demitido por justa causa após exame detectar cocaína; Justiça mantém decisão Crédito: Reprodução/ TJSP

Um topógrafo que atuava em atividades de mineração teve a demissão por justa causa mantida pela Justiça do Trabalho após apresentar resultado positivo para cocaína em exame toxicológico realizado pela empresa. A decisão afastou também a alegação de dispensa discriminatória e rejeitou o pedido de indenização por danos morais. O trabalhador prestava serviços em Itabira e Brumadinho, na Região Central de Minas Gerais.

A dispensa ocorreu em 10 de outubro de 2024. Na ação trabalhista, o profissional pediu a reversão da justa causa, alegando que não havia cometido falta grave. Ele afirmou ser dependente químico e questionou a validade dos exames toxicológicos realizados pela empregadora. Também solicitou o pagamento de verbas rescisórias, a liberação das guias para saque do FGTS e uma indenização por danos morais, sob o argumento de que teria sido vítima de discriminação.

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O caso foi analisado pela juíza Luciana Jacob Monteiro de Castro, da 2ª Vara do Trabalho de Coronel Fabriciano. Segundo a magistrada, a demissão por justa causa é a penalidade mais severa aplicada ao empregado e, por isso, exige prova robusta e incontestável da falta cometida. O ônus de apresentar essa comprovação é do empregador, conforme os artigos 818 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT) e 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

Exame toxicológico foi considerado válido

Na avaliação da juíza, as provas apresentadas demonstraram que a empresa adotou corretamente o procedimento disciplinar. O exame realizado no âmbito do programa de segurança e medicina do trabalho apontou resultado positivo para cocaína. A decisão considerou que o resultado caracterizou falta grave incompatível com as atividades desempenhadas pelo topógrafo em áreas operacionais de mineração. Com esse entendimento, a magistrada reconheceu a validade da penalidade aplicada, com fundamento no artigo 482 da CLT, que trata das hipóteses de rescisão do contrato por justa causa.

A juíza também entendeu que não houve comprovação de que a empresa tivesse conhecimento prévio de eventual condição patológica incapacitante do trabalhador. Além disso, não identificou elementos que demonstrassem dispensa discriminatória ou irregularidades no procedimento de testagem toxicológica.

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