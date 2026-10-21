Trabalhador é demitido por justa causa após usar produto errado, destruir lavoura de milho e causar prejuízo de R$ 1 milhão

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Millena Marques
Publicado em 21 de outubro de 2026 às 20:15
O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO) manteve a demissão por justa causa de um trabalhador que aplicou um produto químico errado e provocou a destruição de uma plantação de milho em uma fazenda de Mineiros, no sudoeste de Goiás. O prejuízo estimado foi de R$ 900 mil. As informações são do g1.
A decisão foi confirmada em segunda instância no final de setembro, pela desembargadora Wanda Lúcia Ramos da Silva. O trabalhador havia recorrido à Justiça para tentar reverter a penalidade aplicada pela empregadora, mas não obteve sucesso.
O erro ocorreu quando o funcionário utilizou um herbicida no lugar de um fungicida durante a aplicação na lavoura. O produto teria provocado a morte das plantas. Conforme a fazenda, o próprio trabalhador reconheceu o equívoco no momento em que realizava o procedimento.
Na ação judicial, o trabalhador argumentou que não poderia ser responsabilizado exclusivamente pelos danos. Ele também questionou a validade de um laudo agronômico apresentado unilateralmente pela empregadora e alegou que não havia comprovação suficiente do prejuízo de R$ 900 mil.
Ao analisar o caso em primeira instância, a Justiça considerou que a troca dos produtos representou uma “negligência gravíssima” no exercício das funções e manteve a demissão por justa causa.
Além de contestar a dispensa, o funcionário solicitou o pagamento de adicional de insalubridade e de horas extras. Os dois pedidos foram negados. A Justiça também rejeitou a solicitação da fazenda para receber uma compensação financeira pelos danos causados à plantação.
Procurada pelo g1, a defesa do trabalhador informou que não vai se manifestar sobre a decisão judicial nem sobre a possibilidade de apresentar novos recursos.