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Trabalhador é demitido por justa causa após usar produto errado, destruir lavoura de milho e causar prejuízo de R$ 1 milhão

Caso ocorreu em Mineiros, no sudoeste de Goiás

  • Foto do(a) author(a) Millena Marques

  • Millena Marques

Publicado em 21 de outubro de 2026 às 20:15

Julgamento começou
Julgamento começou Crédito: Shutterstock

O Tribunal Regional do Trabalho da 18ª Região (TRT-GO) manteve a demissão por justa causa de um trabalhador que aplicou um produto químico errado e provocou a destruição de uma plantação de milho em uma fazenda de Mineiros, no sudoeste de Goiás. O prejuízo estimado foi de R$ 900 mil. As informações são do g1.

A decisão foi confirmada em segunda instância no final de setembro, pela desembargadora Wanda Lúcia Ramos da Silva. O trabalhador havia recorrido à Justiça para tentar reverter a penalidade aplicada pela empregadora, mas não obteve sucesso.

O erro ocorreu quando o funcionário utilizou um herbicida no lugar de um fungicida durante a aplicação na lavoura. O produto teria provocado a morte das plantas. Conforme a fazenda, o próprio trabalhador reconheceu o equívoco no momento em que realizava o procedimento.

Na ação judicial, o trabalhador argumentou que não poderia ser responsabilizado exclusivamente pelos danos. Ele também questionou a validade de um laudo agronômico apresentado unilateralmente pela empregadora e alegou que não havia comprovação suficiente do prejuízo de R$ 900 mil.

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Ao analisar o caso em primeira instância, a Justiça considerou que a troca dos produtos representou uma “negligência gravíssima” no exercício das funções e manteve a demissão por justa causa.

Além de contestar a dispensa, o funcionário solicitou o pagamento de adicional de insalubridade e de horas extras. Os dois pedidos foram negados. A Justiça também rejeitou a solicitação da fazenda para receber uma compensação financeira pelos danos causados à plantação.

Procurada pelo g1, a defesa do trabalhador informou que não vai se manifestar sobre a decisão judicial nem sobre a possibilidade de apresentar novos recursos.

Tags:

Brasil

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