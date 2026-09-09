CONFUSÃO E MORTE

Trabalhador mata colega que comeu carne de sua marmita: 'Desaforo'

Crime ocorreu em república de trabalhadores sazonais em Minas Gerais

Carol Neves

Publicado em 9 de setembro de 2026 às 09:56

Faca foi usada no crime Crédito: Reprodução

Uma brincadeira durante o jantar terminou em morte em uma república de trabalhadores sazonais em Patos de Minas, no Alto Paranaíba, interior de Minas Gerais. Adelson Pereira de Araújo, de 37 anos, foi esfaqueado após pegar um pedaço de carne da marmita de um colega de alojamento, de 29 anos, na noite de domingo (6).

De acordo com a Polícia Militar, os dois haviam passado o dia juntos consumindo bebidas alcoólicas. Durante a refeição, Adelson teria comido a carne e feito uma piada com o colega, o que provocou uma discussão.

O suspeito então teria pegado uma faca e atingido a vítima diversas vezes. Outros moradores do imóvel socorreram Adelson, que chegou vivo ao pronto-socorro do Hospital Regional Antônio Dias, com ferimentos no tórax e no abdômen. Ele morreu durante o atendimento.

O caso aconteceu por volta das 22h15, em uma casa na Rua Joana D’Arc, no bairro Aurélio Caixeta. Cerca de 14 trabalhadores moravam no local, mas nove estavam presentes no momento do crime.

Enquanto parte dos moradores levava a vítima ao hospital, outros contiveram o suspeito até a chegada dos policiais. Questionado pelos militares, ele teria dito apenas que “não aceita desaforo”.

Uma faca tipo punhal, com lâmina de aproximadamente 15 centímetros, foi apreendida e encaminhada para análise pericial. A Polícia Civil realizou os levantamentos no imóvel.

Em nota, a Polícia Civil de Minas Gerais informou que o homem foi preso em flagrante e levado à Delegacia de Plantão de Patos de Minas. A prisão foi ratificada após ele ser ouvido pela Central Estadual de Plantão Digital.