Trabalhador morre após cair de prédio de 42 andares durante limpeza de janelas

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Wendel de Novais
Publicado em 31 de outubro de 2026 às 16:45
Um trabalhador de 33 anos morreu após cair de um prédio de 42 andares na tarde de sexta-feira (30), na Rua Maria Paula, no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo. Douglas Batista da Silva realizava a limpeza das janelas do edifício quando a cadeirinha suspensa em que estava despencou.
Segundo o boletim de ocorrência, um colega de trabalho presenciou a queda do equipamento, que atingiu um parapeito do prédio. Com o impacto, Douglas foi lançado para fora da estrutura e caiu na área de lazer do 19º andar, nas proximidades de uma piscina.
Inspeção do Ministério Público do Trabalho (MPT) em empresas do ramo dos elevadores
O irmão da vítima, que também trabalhava no local, tentou prestar socorro, mas Douglas não resistiu. Ele relatou à polícia que os dois e um terceiro funcionário faziam a limpeza dos vidros quando, por volta das 14h10, viu a cadeirinha descer em queda livre.
Após o acidente, policiais encontraram o equipamento suspenso na altura do 22º andar. Ainda de acordo com o registro policial, a fita de segurança da cadeirinha estava rompida.
A Polícia Civil registrou a ocorrência como morte acidental e solicitou perícia para esclarecer as circunstâncias do acidente. A investigação está sob responsabilidade do 1º Distrito Policial da Sé, na região central da capital paulista.