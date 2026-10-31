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Trabalhador morre após cair de prédio de 42 andares durante limpeza de janelas

Fita de segurança da cadeirinha estava rompida; Polícia Civil investiga o caso.

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 16:45

Caso foi registrado em prédio de São Paulo
Caso foi registrado em prédio de São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo

Um trabalhador de 33 anos morreu após cair de um prédio de 42 andares na tarde de sexta-feira (30), na Rua Maria Paula, no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo. Douglas Batista da Silva realizava a limpeza das janelas do edifício quando a cadeirinha suspensa em que estava despencou.

Segundo o boletim de ocorrência, um colega de trabalho presenciou a queda do equipamento, que atingiu um parapeito do prédio. Com o impacto, Douglas foi lançado para fora da estrutura e caiu na área de lazer do 19º andar, nas proximidades de uma piscina.

Inspeção do Ministério Público do Trabalho (MPT) em empresas do ramo dos elevadores

Inspeção do MPT em empresas do ramo dos elevadores por Reprodução
Inspeção do MPT em empresas do ramo dos elevadores por Reprodução
Inspeção do MPT em empresas do ramo dos elevadores por Reprodução
Inspeção do MPT em empresas do ramo dos elevadores por Reprodução
Inspeção do MPT em empresas do ramo dos elevadores por Reprodução
Inspeção do MPT em empresas do ramo dos elevadores por Reprodução
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Inspeção do MPT em empresas do ramo dos elevadores por Reprodução

O irmão da vítima, que também trabalhava no local, tentou prestar socorro, mas Douglas não resistiu. Ele relatou à polícia que os dois e um terceiro funcionário faziam a limpeza dos vidros quando, por volta das 14h10, viu a cadeirinha descer em queda livre.

Após o acidente, policiais encontraram o equipamento suspenso na altura do 22º andar. Ainda de acordo com o registro policial, a fita de segurança da cadeirinha estava rompida.

A Polícia Civil registrou a ocorrência como morte acidental e solicitou perícia para esclarecer as circunstâncias do acidente. A investigação está sob responsabilidade do 1º Distrito Policial da Sé, na região central da capital paulista.

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