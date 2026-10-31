ACIDENTE

Trabalhador morre após cair de prédio de 42 andares durante limpeza de janelas

Fita de segurança da cadeirinha estava rompida; Polícia Civil investiga o caso.

Wendel de Novais

Publicado em 31 de outubro de 2026 às 16:45

Caso foi registrado em prédio de São Paulo Crédito: Reprodução/TV Globo

Um trabalhador de 33 anos morreu após cair de um prédio de 42 andares na tarde de sexta-feira (30), na Rua Maria Paula, no bairro da Bela Vista, região central de São Paulo. Douglas Batista da Silva realizava a limpeza das janelas do edifício quando a cadeirinha suspensa em que estava despencou.

Segundo o boletim de ocorrência, um colega de trabalho presenciou a queda do equipamento, que atingiu um parapeito do prédio. Com o impacto, Douglas foi lançado para fora da estrutura e caiu na área de lazer do 19º andar, nas proximidades de uma piscina.

Inspeção do Ministério Público do Trabalho (MPT) em empresas do ramo dos elevadores 1 de 6

O irmão da vítima, que também trabalhava no local, tentou prestar socorro, mas Douglas não resistiu. Ele relatou à polícia que os dois e um terceiro funcionário faziam a limpeza dos vidros quando, por volta das 14h10, viu a cadeirinha descer em queda livre.

Após o acidente, policiais encontraram o equipamento suspenso na altura do 22º andar. Ainda de acordo com o registro policial, a fita de segurança da cadeirinha estava rompida.