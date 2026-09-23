Trabalhador pode perder direito de cobrar dívida antiga se deixar processo parado, decide TST

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Carol Neves
Publicado em 23 de setembro de 2026 às 12:40
O Tribunal Superior do Trabalho (TST) decidiu que a cobrança judicial de um crédito trabalhista reconhecido antes da reforma de 2017 pode ser extinta se o credor deixar de cumprir uma ordem judicial por dois anos. Para iniciar essa contagem, porém, a determinação precisa ter sido expedida após a entrada em vigor da reforma.
A decisão foi tomada pelo Pleno do tribunal nesta terça-feira (22), no julgamento do Tema 39, e deverá orientar as demais instâncias da Justiça do Trabalho. O TST concluiu que o marco para aplicar a regra não é a data em que o trabalhador obteve a decisão favorável, mas o momento em que deixou de atender a uma determinação necessária ao andamento da cobrança.
A chamada prescrição intercorrente passou a ser prevista na CLT com a reforma trabalhista, em vigor desde 11 de novembro de 2017. Ela permite encerrar a execução quando o credor permanece inerte pelo prazo legal de dois anos.
O tribunal também estabeleceu condições para que o prazo comece a correr. A intimação deve informar qual providência precisa ser tomada, deixar claro que o processo depende da ação do credor e advertir sobre a consequência da falta de resposta. Avisos genéricos ou automáticos não bastam. Além do advogado, o próprio credor deve ser intimado pessoalmente.
Antes de extinguir a cobrança por prescrição, o juiz terá de ouvir a parte prejudicada para que ela possa apresentar uma justificativa ou outro fato que impeça a medida. Segundo a tese aprovada, a decisão tomada sem essa oportunidade de manifestação é nula.