DECISÃO JUDICIAL

Trabalhador que foi conduzido algemado diante de colegas após ser acusado de furtar balas vai receber indenização por danos morais

TRT considerou que empresa não comprovou o furto e entendeu que condução do funcionário algemado à delegacia diante de colegas foi abusiva

Perla Ribeiro

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 05:00

Trabalhador que foi conduzido algemado diante de colegas após ser acusado de furtar balas vai receber indenização por danos morais Crédito: Shutterstock

Um auxiliar de logística que foi demitido por justa causa após ser acusado de furtar balas no trabalho teve a dispensa anulada pela Justiça e receberá R$ 30 mil por danos morais. A decisão foi tomada por unanimidade pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT/MS), que também elevou de R$ 15 mil para R$ 30 mil o valor da indenização.

O trabalhador havia sido contratado em agosto de 2022 por uma empresa de logística e armazenagem. Em janeiro de 2024, foi dispensado por justa causa sob a acusação de ter cometido furto ao consumir balas armazenadas em um depósito durante o expediente.

Veja motivos que podem levar à justa causa 1 de 10

Na ação trabalhista, o funcionário negou ter cometido o furto. Segundo ele, trabalhava em um centro de distribuição onde eram armazenados produtos de uma empresa do setor de bebidas e alimentos. Era comum, conforme o relato, encontrar caixas de balas já violadas e embalagens abertas, e tanto empregados quanto supervisores consumiam os produtos sem receber punições.

O trabalhador afirmou ainda que, no dia do episódio, apenas entregou a um colega uma bala retirada de um pacote que já estava aberto e que não chegou a consumir o produto.

Funcionário foi levado algemado à delegacia

Além de questionar a justa causa, o auxiliar de logística afirmou ter sido humilhado pela maneira como foi tratado pela empresa. Segundo o trabalhador, ele foi conduzido algemado, em uma viatura da Guarda Municipal, até a 7ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, sob acusação de furto e na presença de colegas.

Ele relatou que a própria autoridade policial teria informado que a conduta narrada não configurava crime. Mesmo assim, a empresa manteve a dispensa por justa causa. Ao analisar o caso, o juiz Marco Antonio Miranda Mendes observou que a empresa chegou a registrar um boletim de ocorrência, mas não apresentou provas de que o funcionário tivesse violado embalagens ou consumido as balas.

A empregadora alegou que o depósito era monitorado por câmeras de segurança. As imagens, porém, não foram apresentadas no processo. Durante a audiência, a representante da empresa afirmou que sequer havia assistido às gravações e não soube informar quem teria presenciado o suposto flagrante.

Testemunha confirmou que consumo de balas era comum

Outro ponto considerado pela Justiça foi o depoimento de uma testemunha, que confirmou que era comum o consumo de balas retiradas de embalagens que já estavam abertas. Segundo o relato, até o próprio supervisor consumia os produtos, o que deixou sem clareza a alegação de que a conduta seria proibida no ambiente de trabalho. Diante do conjunto de elementos, a Justiça concluiu que não havia comprovação suficiente para sustentar a acusação que levou à demissão por justa causa.

Justiça considerou abuso levar funcionário algemado

Ao manter a decisão que anulou a justa causa, o relator do processo, desembargador Francisco das Chagas Lima Filho, destacou que a acusação de desonestidade era grave, mas não foi comprovada. Para o magistrado, a forma como o trabalhador foi conduzido à delegacia também agravou a situação. Ele considerou que levá-lo algemado, em uma viatura e diante de colegas de trabalho afrontou o princípio constitucional da presunção de inocência.

Segundo o relator, a conduta representou abuso do poder diretivo do empregador e atingiu a honra, a dignidade e a imagem profissional do trabalhador. Por esse motivo, além de afastar a justa causa, o colegiado manteve a condenação por danos morais e aumentou a indenização de R$ 15 mil para R$ 30 mil.