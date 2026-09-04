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Trabalhador que foi conduzido algemado diante de colegas após ser acusado de furtar balas vai receber indenização por danos morais

TRT considerou que empresa não comprovou o furto e entendeu que condução do funcionário algemado à delegacia diante de colegas foi abusiva

  • Foto do(a) author(a) Perla Ribeiro

  • Perla Ribeiro

Publicado em 4 de setembro de 2026 às 05:00

Balas
Trabalhador que foi conduzido algemado diante de colegas após ser acusado de furtar balas vai receber indenização por danos morais Crédito: Shutterstock

Um auxiliar de logística que foi demitido por justa causa após ser acusado de furtar balas no trabalho teve a dispensa anulada pela Justiça e receberá R$ 30 mil por danos morais. A decisão foi tomada por unanimidade pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região (TRT/MS), que também elevou de R$ 15 mil para R$ 30 mil o valor da indenização.

O trabalhador havia sido contratado em agosto de 2022 por uma empresa de logística e armazenagem. Em janeiro de 2024, foi dispensado por justa causa sob a acusação de ter cometido furto ao consumir balas armazenadas em um depósito durante o expediente.

Veja motivos que podem levar à justa causa

Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock
Incontinência de conduta ou mau procedimento - são duas justas causas semelhantes, mas não são sinônimas. A incontinência revela-se pelos excessos ou imoderações. Ocorre quando o empregado comete ofensa ao pudor, pornografia ou obscenidade, desrespeito aos colegas de trabalho e à empresa. O mau procedimento caracteriza-se com o comportamento incorreto, irregular do empregado, como a prática de discrição pessoal, desrespeito, que ofendam a dignidade, tornando impossível ou sobremaneira onerosa a manutenção do vínculo empregatício. por Banco de imagem
Negociação habitual - ocorre justa causa se o empregado, sem autorização expressa do empregador, por escrito ou verbalmente, exerce, de forma habitual, atividade concorrente, explorando o mesmo ramo de negócio, ou exerce outra atividade que, embora não concorrente, prejudique o exercício de sua função na empresa. por Divulgação/Conselho Superior de Justiça do Trabalho
Condenação criminal – isso ocorre uma vez que, cumprindo pena criminal, o empregado não poderá exercer atividade na empresa. A condenação criminal deve ter passado em julgado, ou seja, não pode ser recorrível. por Shutterstock
Violação de segredo da empresa - a revelação só caracterizará violação se for feita a terceiro interessado, capaz de causar prejuízo à empresa, ou a possibilidade de causá-lo de maneira apreciável. por Agência Brasil
Desídia - na maioria das vezes, consiste na repetição de pequenas faltas leves, que se vão acumulando até culminar na dispensa do empregado. Isto não quer dizer que uma só falta não possa configurar desídia. São elementos materiais que podem gerar essas faltas: a pouca produção, os atrasos frequentes, as faltas injustificadas ao serviço, a produção imperfeita e outros fatos que prejudicam a empresa e demonstram o desinteresse do empregado pelas suas funções. por Shutterstock
Embriaguez habitual ou em serviço - só haverá embriaguez habitual quando o trabalhador substituir a normalidade pela anormalidade, tornando-se um alcoólatra, patológico ou não. Para a configuração da justa causa, é irrelevante o grau de embriaguez e tampouco a sua causa, sendo bastante que o indivíduo se apresente embriagado no serviço ou se embebede no decorrer dele. O álcool é a causa mais frequente da embriaguez. Nada obsta, porém, que esta seja provocada por substâncias de efeitos análogos (psicotrópicos). De qualquer forma, a embriaguez deve ser comprovada por exame médico pericial. por Shutterstock
Ato de indisciplina ou de insubordinação - tanto na indisciplina como na insubordinação existe atentado a deveres jurídicos assumidos pelo empregado pelo simples fato de sua condição de empregado subordinado. A desobediência a uma ordem específica, verbal ou escrita, constitui ato típico de insubordinação; a desobediência a uma norma genérica constitui ato típico de indisciplina. por Shutterstock
Abandono de emprego - a falta injustificada ao serviço por mais de trinta dias faz presumir o abandono do emprego, conforme entendimento jurisprudencial. por Fabrício Ferrarez/Secom TRT-5
Ofensas físicas - as ofensas físicas constituem falta grave quando têm relação com o vínculo empregatício, praticadas em serviço ou contra superiores hierárquicos, mesmo fora da empresa. As agressões contra terceiros, estranhos à relação empregatícia, por razões alheias à vida empresarial, constituirá justa causa quando se relacionarem ao fato de ocorrerem em serviço. por Freepik
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Ato de improbidade - é toda ação ou omissão desonesta do empregado, que revelam desonestidade, abuso de confiança, fraude ou má-fé, visando a uma vantagem para si ou para outrem. Ex.: furto, adulteração de documentos pessoais ou pertencentes ao empregador, etc. por Shutterstock

Na ação trabalhista, o funcionário negou ter cometido o furto. Segundo ele, trabalhava em um centro de distribuição onde eram armazenados produtos de uma empresa do setor de bebidas e alimentos. Era comum, conforme o relato, encontrar caixas de balas já violadas e embalagens abertas, e tanto empregados quanto supervisores consumiam os produtos sem receber punições.

O trabalhador afirmou ainda que, no dia do episódio, apenas entregou a um colega uma bala retirada de um pacote que já estava aberto e que não chegou a consumir o produto.

Funcionário foi levado algemado à delegacia

Além de questionar a justa causa, o auxiliar de logística afirmou ter sido humilhado pela maneira como foi tratado pela empresa. Segundo o trabalhador, ele foi conduzido algemado, em uma viatura da Guarda Municipal, até a 7ª Delegacia de Polícia de Campo Grande, sob acusação de furto e na presença de colegas.

Ele relatou que a própria autoridade policial teria informado que a conduta narrada não configurava crime. Mesmo assim, a empresa manteve a dispensa por justa causa. Ao analisar o caso, o juiz Marco Antonio Miranda Mendes observou que a empresa chegou a registrar um boletim de ocorrência, mas não apresentou provas de que o funcionário tivesse violado embalagens ou consumido as balas.

A empregadora alegou que o depósito era monitorado por câmeras de segurança. As imagens, porém, não foram apresentadas no processo. Durante a audiência, a representante da empresa afirmou que sequer havia assistido às gravações e não soube informar quem teria presenciado o suposto flagrante.

Testemunha confirmou que consumo de balas era comum

Outro ponto considerado pela Justiça foi o depoimento de uma testemunha, que confirmou que era comum o consumo de balas retiradas de embalagens que já estavam abertas. Segundo o relato, até o próprio supervisor consumia os produtos, o que deixou sem clareza a alegação de que a conduta seria proibida no ambiente de trabalho. Diante do conjunto de elementos, a Justiça concluiu que não havia comprovação suficiente para sustentar a acusação que levou à demissão por justa causa.

Justiça considerou abuso levar funcionário algemado

Ao manter a decisão que anulou a justa causa, o relator do processo, desembargador Francisco das Chagas Lima Filho, destacou que a acusação de desonestidade era grave, mas não foi comprovada. Para o magistrado, a forma como o trabalhador foi conduzido à delegacia também agravou a situação. Ele considerou que levá-lo algemado, em uma viatura e diante de colegas de trabalho afrontou o princípio constitucional da presunção de inocência.

Segundo o relator, a conduta representou abuso do poder diretivo do empregador e atingiu a honra, a dignidade e a imagem profissional do trabalhador. Por esse motivo, além de afastar a justa causa, o colegiado manteve a condenação por danos morais e aumentou a indenização de R$ 15 mil para R$ 30 mil.

O relator explicou que a reparação deve cumprir duas funções: compensar o prejuízo sofrido pela vítima e ter caráter pedagógico, para desestimular a repetição de comportamentos abusivos. Para o desembargador, empresas devem ter cautela ao aplicar medidas disciplinares e respeitar os direitos fundamentais e a dignidade dos trabalhadores.

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