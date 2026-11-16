DECISÃO

Trabalhador que teve AVC consegue indenização na Justiça por omissão de socorro em empresa

TRT-MG reconheceu que empresa foi avisada sobre os sintomas

Wendel de Novais

Publicado em 16 de novembro de 2026 às 08:33

Decisão foi do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais Crédito: Reprodução

Uma empresa do setor de laticínios de Pará de Minas, na região Centro-Oeste de Minas Gerais, terá de pagar R$ 5 mil por danos morais a um funcionário que sofreu um acidente vascular cerebral (AVC) durante o expediente. A Justiça do Trabalho entendeu que houve omissão de socorro, já que a empregadora foi avisada sobre os sintomas, mas só providenciou atendimento médico depois do fim do turno.

O caso foi analisado pela Segunda Turma do Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG). Inicialmente, a Vara do Trabalho de Pará de Minas havia estabelecido uma indenização de R$ 10 mil. A empresa recorreu e afirmou que o funcionário chegou ao hospital apenas 23 minutos depois de deixar o local de trabalho, às 22h30. Também argumentou que a perícia não identificou agravamento das sequelas em razão da demora.

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O trabalhador, por sua vez, pediu que a indenização fosse elevada para R$ 30 mil. Ao examinar os recursos, os desembargadores mantiveram o entendimento de que a empresa falhou ao não prestar assistência imediata, mas reduziram o valor da reparação para R$ 5 mil.

De acordo com o relator do processo, juiz convocado Geraldo Magela Melo, testemunhas confirmaram que os primeiros sinais do AVC apareceram por volta das 21h. Entre os sintomas estavam fala enrolada, boca torta e perda de força. Mesmo após a liderança ser comunicada, o funcionário permaneceu sem atendimento até o encerramento da jornada. A empresa, segundo o processo, possui ambulância e brigada de emergência.

Para o magistrado, passaram-se mais de uma hora e meia entre o início dos sintomas e o atendimento médico. A demora, ainda que não tenha sido apontada como causa de agravamento das sequelas, representou uma falha no dever de assistência e atingiu a dignidade e a integridade física do trabalhador. “O dano, neste caso, reside na angústia e no sentimento de desamparo vividos pelo obreiro em um momento de extrema vulnerabilidade”, afirmou.