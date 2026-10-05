DECISÃO JUDICIAL

Trabalhadora ameaçada com arma durante protesto por salários atrasados ganha R$ 20 mil de indenização por danos morais

Tribunal entendeu que a exibição da arma e os atrasos salariais ultrapassaram um simples aborrecimento e atingiram a dignidade da funcionária

Perla Ribeiro

Publicado em 5 de outubro de 2026 às 17:42

Trabalhadora ameaçada com arma durante protesto por salários atrasados ganha R$ 20 mil de indenização por danos morais Crédito: Imagem gerada pela IA

Uma cobrança por salários atrasados terminou em uma cena de ameaça durante uma manifestação na sede da Prefeitura de Bambuí, no Centro-Oeste de Minas Gerais. Enquanto os trabalhadores participavam de um protesto pacífico, um segurança da empresa responsável pelos serviços levantou a camisa e exibiu uma arma de fogo aos presentes.

O episódio levou a Justiça do Trabalho a reconhecer o direito de uma das trabalhadoras a R$ 20 mil por danos morais. Para o Tribunal Regional do Trabalho de Minas Gerais (TRT-MG), a ameaça armada, somada aos atrasos reiterados dos salários, ultrapassou o que poderia ser considerado um mero dissabor e atingiu a integridade psíquica e a dignidade da funcionária.

Protesto começou por salários atrasados

A manifestação ocorreu depois que os trabalhadores passaram a cobrar o pagamento de salários que estavam atrasados. O grupo foi até a sede da Prefeitura para reivindicar a regularização dos valores. Segundo uma testemunha ouvida no processo, a mobilização era pacífica quando chegaram ao local um dos sócios da empresa, o gerente e um segurança.

Em determinado momento, o segurança levantou a camisa e mostrou uma arma aos manifestantes. A polícia foi chamada e retirou o homem do local. Mesmo depois da saída do segurança, os trabalhadores permaneceram na Prefeitura para continuar reivindicando o pagamento dos salários atrasados.

Primeira decisão havia negado indenização

O pedido de indenização por danos morais havia sido rejeitado inicialmente pela 1ª Vara do Trabalho de Formiga. Na avaliação do primeiro grau, a exibição da arma não teria representado uma ameaça física direta aos trabalhadores, especialmente porque houve uma intervenção policial imediata.

A decisão também considerou que o período dos atrasos salariais não seria suficiente, por si só, para caracterizar o dano moral. A trabalhadora recorreu ao TRT-MG e conseguiu reverter esse entendimento.

Tribunal considerou que situação ultrapassou o mero dissabor

Ao analisar o recurso, o TRT-MG considerou que a situação vivenciada pela trabalhadora não poderia ser tratada como um simples transtorno do cotidiano. Para o Tribunal, a exposição da arma durante uma manifestação pacífica criou uma situação de ameaça que atingiu a integridade psíquica da funcionária. Os atrasos reiterados dos salários também foram considerados na análise do dano.

Com isso, a Justiça reconheceu o direito à indenização de R$ 20 mil por danos morais. A decisão considerou o conjunto dos acontecimentos, levando em conta tanto o episódio envolvendo a arma quanto as dificuldades enfrentadas pelos trabalhadores em razão dos salários atrasados.