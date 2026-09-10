CRIME

Traficante de armas ligado ao PCC e CV é extraditado; investigação começou na Bahia

Argentino Diego Hernán Dirísio é apontado pela PF como o maior traficante de armas da América do Sul; investigação que levou à Operação Dakovo começou após apreensões em Vitória da Conquista



Mariana Rios

Estadão

Publicado em 10 de setembro de 2026 às 16:53

Dirísio: preso em 2024 Crédito: Divulgação

O argentino Diego Hernán Dirísio, apontado pela Polícia Federal como o maior traficante de armas da América do Sul, foi extraditado para o Brasil nesta quarta-feira (9), após permanecer preso na Argentina desde fevereiro de 2024. A investigação que levou à Operação Dakovo, que desarticulou o esquema atribuído a Dirísio, começou na Bahia, em 2020, após apreensões de armas em Vitória da Conquista.

Na ocasião, dois homens foram presos em flagrante com 23 pistolas de origem croata e dois fuzis com indícios de adulteração, além de munições e carregadores. A partir dessas apreensões, a Polícia Federal aprofundou a investigação sobre uma rede internacional de tráfico de armas.

o grupo sob suspeita teria movimentado, em três anos, cerca de R$ 1,2 bilhão. Segundo a PF, as armas foram importadas ao longo dos anos de ao menos quatro países europeus: Turquia, Eslovênia, República Tcheca e Croácia. A importadora baseada em Assunção, no Paraguai, comercializou nesse período aproximadamente 43 mil armas, entre pistolas e fuzis.

Os flagrantes ocorreram em dez estados, entre eles a Bahia.

A operação, batizada de Dakovo, foi deflagrada em dezembro de 2023 pela PF na Bahia, com participação do Ministério Público Federal e cooperação internacional com autoridades do Paraguai e dos Estados Unidos. Naquele momento, a Justiça Federal em Salvador expediu mandados de prisão e de busca e apreensão no Brasil, Paraguai e Estados Unidos.

Segundo a investigação, as armas eram importadas da Europa para o Paraguai. Depois, tinham os números de identificação raspados e eram revendidas a intermediários que atuavam na fronteira com o Brasil, de onde seriam distribuídas para facções criminosas. A PF identificou o PCC (Primeiro Comando da Capital) e o Comando Vermelho (CV) como destinatários finais do armamento.

Em dezembro de 2023, quando a Operação Dakovo foi deflagrada, Dirísio era considerado um dos principais alvos. Segundo a PF, ele coordenava operações de compra e venda de armas e tinha conhecimento de que os armamentos seriam destinados ao crime organizado. A investigação também apontou uma estrutura financeira para ocultar o dinheiro movimentado pelo esquema.

A prisão e a extradição

Dirísio foi preso em Córdoba, na Argentina, em fevereiro de 2024, após ser incluído na lista de procurados pela Interpol. Ele era alvo de pedido de captura internacional por suspeitas de tráfico internacional de armas, lavagem de dinheiro e organização criminosa.

A extradição foi solicitada pela Justiça brasileira. Nesta quarta-feira, o argentino foi levado sob escolta até o Aeroparque Jorge Newbery, em Buenos Aires, de onde embarcou em um voo com destino a São Paulo. A operação foi realizada pela Polícia Federal Argentina, por meio da área responsável pela cooperação policial internacional.