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Traficante do Comando Vermelho que proibiu venda de água em cidade no Nordeste está escondido na maior favela do país

Ordem foi passada por telefone e disseminada por criminosos locais

  • Foto do(a) author(a) Wendel de Novais

  • Wendel de Novais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11:02

José Mario Pires Magalhães teria ordenado proibição
José Mario Pires Magalhães teria ordenado proibição Crédito: Reprodução

A determinação que acabou na suspensão da venda de água mineral em Banabuiú, no interior do Ceará, partiu do Rio de Janeiro e atravessou as fronteiras estadual. O homem responsável pela ordem é José Mario Pires Magalhães, conhecido como Cigano ou Bin Laden. Ele é um traficante do Comando Vermelho abrigado na Rocinha, de acordo com informações do Jornal Extra. 

Com aproximadamente 17 mil habitantes, o município passou a conviver com restrições no comércio de água mineral após integrantes da facção repassarem ameaças a comerciantes locais. Conforme as investigações, as intimidações ocorreram por meio de telefonemas e mensagens, que chegavam aos estabelecimentos por intermédio de criminosos que atuam na região.

Companhia Estadual precisou distribuir galões com escolta da polícia

Companhia Estadual precisou distribuir galões com escolta da polícia por Reprodução
Companhia Estadual precisou distribuir galões com escolta da polícia por Reprodução
Companhia Estadual precisou distribuir galões com escolta da polícia por Reprodução
Companhia Estadual precisou distribuir galões com escolta da polícia por Reprodução
Companhia Estadual precisou distribuir galões com escolta da polícia por Reprodução
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Companhia Estadual precisou distribuir galões com escolta da polícia por Reprodução

Os efeitos da imposição ultrapassaram o setor comercial. A falta de acesso ao produto chegou a interferir no funcionamento de uma escola pública. Diante do cenário, as forças de segurança precisaram montar um esquema para impedir que a população ficasse sem abastecimento.

Durante uma semana, caminhões responsáveis pelo transporte dos garrafões circularam sob escolta da Polícia Militar. A venda também passou a funcionar de maneira concentrada: os moradores só podiam adquirir água mineral na praça matriz de Banabuiú, onde foi organizado o esquema especial de distribuição.

O local onde o suspeito estaria escondido é considerado a maior favela do país em população. Dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que a Rocinha possui 72.021 moradores e mais de 30 mil domicílios. Situada na Zona Sul do Rio, a comunidade tem uma população superior à de aproximadamente 91% das cidades brasileiras.

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Tags:

cv Cobra por Água Suspensão de Serviço Comerciantes Ameaçados

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