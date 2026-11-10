CRIME

Traficante do Comando Vermelho que proibiu venda de água em cidade no Nordeste está escondido na maior favela do país

Ordem foi passada por telefone e disseminada por criminosos locais

Wendel de Novais

Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11:02

José Mario Pires Magalhães teria ordenado proibição Crédito: Reprodução

A determinação que acabou na suspensão da venda de água mineral em Banabuiú, no interior do Ceará, partiu do Rio de Janeiro e atravessou as fronteiras estadual. O homem responsável pela ordem é José Mario Pires Magalhães, conhecido como Cigano ou Bin Laden. Ele é um traficante do Comando Vermelho abrigado na Rocinha, de acordo com informações do Jornal Extra.

Com aproximadamente 17 mil habitantes, o município passou a conviver com restrições no comércio de água mineral após integrantes da facção repassarem ameaças a comerciantes locais. Conforme as investigações, as intimidações ocorreram por meio de telefonemas e mensagens, que chegavam aos estabelecimentos por intermédio de criminosos que atuam na região.

Companhia Estadual precisou distribuir galões com escolta da polícia 1 de 5

Os efeitos da imposição ultrapassaram o setor comercial. A falta de acesso ao produto chegou a interferir no funcionamento de uma escola pública. Diante do cenário, as forças de segurança precisaram montar um esquema para impedir que a população ficasse sem abastecimento.

Durante uma semana, caminhões responsáveis pelo transporte dos garrafões circularam sob escolta da Polícia Militar. A venda também passou a funcionar de maneira concentrada: os moradores só podiam adquirir água mineral na praça matriz de Banabuiú, onde foi organizado o esquema especial de distribuição.