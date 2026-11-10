Traficante do Comando Vermelho que proibiu venda de água em cidade no Nordeste está escondido na maior favela do país

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Wendel de Novais
Publicado em 10 de novembro de 2026 às 11:02
A determinação que acabou na suspensão da venda de água mineral em Banabuiú, no interior do Ceará, partiu do Rio de Janeiro e atravessou as fronteiras estadual. O homem responsável pela ordem é José Mario Pires Magalhães, conhecido como Cigano ou Bin Laden. Ele é um traficante do Comando Vermelho abrigado na Rocinha, de acordo com informações do Jornal Extra.
Com aproximadamente 17 mil habitantes, o município passou a conviver com restrições no comércio de água mineral após integrantes da facção repassarem ameaças a comerciantes locais. Conforme as investigações, as intimidações ocorreram por meio de telefonemas e mensagens, que chegavam aos estabelecimentos por intermédio de criminosos que atuam na região.
Companhia Estadual precisou distribuir galões com escolta da polícia
Os efeitos da imposição ultrapassaram o setor comercial. A falta de acesso ao produto chegou a interferir no funcionamento de uma escola pública. Diante do cenário, as forças de segurança precisaram montar um esquema para impedir que a população ficasse sem abastecimento.
Durante uma semana, caminhões responsáveis pelo transporte dos garrafões circularam sob escolta da Polícia Militar. A venda também passou a funcionar de maneira concentrada: os moradores só podiam adquirir água mineral na praça matriz de Banabuiú, onde foi organizado o esquema especial de distribuição.
O local onde o suspeito estaria escondido é considerado a maior favela do país em população. Dados do Censo 2022 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) apontam que a Rocinha possui 72.021 moradores e mais de 30 mil domicílios. Situada na Zona Sul do Rio, a comunidade tem uma população superior à de aproximadamente 91% das cidades brasileiras.