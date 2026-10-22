Tramontina faz feirão com até 70% de desconto e frete grátis; veja como aproveitar

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Esther Morais
Publicado em 22 de outubro de 2026 às 11:46
A Tramontina está promovendo um feirão online com descontos de até 70% em produtos selecionados. A campanha Aquece T Friday 2026 reúne ofertas em panelas, facas, faqueiros, cubas, porcelanas e outros utensílios domésticos. A ação funciona como uma antecipação da Black Friday e está prevista para terminar em 2 de novembro.
Além dos preços promocionais, a loja virtual oferece frete grátis para compras acima de R$ 299, conforme as condições aplicáveis ao pedido. A campanha também divulga um cupom de desconto para determinados produtos.
Produtos mais vendidos da Tramontina
A campanha reúne diferentes categorias de artigos para a cozinha e para a casa. Entre os produtos anunciados estão:
Panelas e conjuntos de cozinha;
Frigideiras e outros utensílios;
Facas e faqueiros;
Cubas e pias;
Porcelanas;
Produtos para churrasco.
Os descontos variam conforme a categoria, o modelo e a disponibilidade dos produtos. Segundo a campanha, as reduções podem chegar a 50% em panelas, 60% em artigos para churrasco e 70% em cubas e porcelanas selecionadas.
O desconto máximo não se aplica automaticamente a todos os itens. Por isso, é importante conferir o preço final e as condições da oferta antes de concluir a compra.
A loja virtual da Tramontina informa que oferece frete grátis para todo o Brasil em compras acima de R$ 299, respeitando as condições aplicáveis a cada pedido.
Outra vantagem anunciada é o cupom AQUECE, que concede 10% de desconto em produtos selecionados para compras acima de R$ 599. A utilização depende da elegibilidade dos itens e das regras da promoção. O consumidor deve verificar se o desconto foi aplicado antes de finalizar o pagamento.
A marca também disponibiliza o serviço Clique & Retire, que permite comprar pela internet e retirar o pedido gratuitamente em uma Tramontina Store participante.