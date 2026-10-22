PREÇOS BAIXOS

Tramontina faz feirão com até 70% de desconto e frete grátis; veja como aproveitar

Campanha online reúne ofertas em panelas, facas e utensílios domésticos até 2 de novembro

Esther Morais

Publicado em 22 de outubro de 2026 às 11:46

Tramontina Crédito: Divulgação/Tramontina

A Tramontina está promovendo um feirão online com descontos de até 70% em produtos selecionados. A campanha Aquece T Friday 2026 reúne ofertas em panelas, facas, faqueiros, cubas, porcelanas e outros utensílios domésticos. A ação funciona como uma antecipação da Black Friday e está prevista para terminar em 2 de novembro.

Além dos preços promocionais, a loja virtual oferece frete grátis para compras acima de R$ 299, conforme as condições aplicáveis ao pedido. A campanha também divulga um cupom de desconto para determinados produtos.

Produtos mais vendidos da Tramontina 1 de 9

A campanha reúne diferentes categorias de artigos para a cozinha e para a casa. Entre os produtos anunciados estão:

Panelas e conjuntos de cozinha;

Frigideiras e outros utensílios;

Facas e faqueiros;

Cubas e pias;

Porcelanas;

Produtos para churrasco.

Os descontos variam conforme a categoria, o modelo e a disponibilidade dos produtos. Segundo a campanha, as reduções podem chegar a 50% em panelas, 60% em artigos para churrasco e 70% em cubas e porcelanas selecionadas.

O desconto máximo não se aplica automaticamente a todos os itens. Por isso, é importante conferir o preço final e as condições da oferta antes de concluir a compra.

A loja virtual da Tramontina informa que oferece frete grátis para todo o Brasil em compras acima de R$ 299, respeitando as condições aplicáveis a cada pedido.

Outra vantagem anunciada é o cupom AQUECE, que concede 10% de desconto em produtos selecionados para compras acima de R$ 599. A utilização depende da elegibilidade dos itens e das regras da promoção. O consumidor deve verificar se o desconto foi aplicado antes de finalizar o pagamento.