Tramontina troca porcelanas e talheres usados por novos produtos com descontos de até 20%

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Esther Morais
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 10:14
A Tramontina vai trocar porcelanas e talheres usados por descontos de até 20% na compra de novos produtos durante a campanha “Troque e Transforme”. A ação será realizada de 1º a 31 de outubro nas lojas físicas oficiais da marca.
O desconto varia de acordo com a quantidade de itens entregues:
1 item: 5% de desconto;
2 itens: 10%;
3 itens: 15%;
4 itens ou mais: 20%.
Os produtos usados poderão ser entregues nas lojas oficiais da Tramontina, que também funcionam como pontos de coleta. A marca orienta os consumidores a consultarem o regulamento da campanha antes da troca.
A iniciativa faz parte do programa Seu Ambiente mais Consciente, voltado à logística reversa e à reciclagem de produtos e embalagens sem uso. Segundo a empresa, desde 2021, 36 toneladas de produtos foram coletadas e destinadas adequadamente.