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Tramontina troca porcelanas e talheres usados por novos produtos com descontos de até 20%

Campanha será realizada de 1º a 31 de outubro nas lojas oficiais da marca em todo o Brasil

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 10:14

Tramontina troca porcelanas e talheres usados por novocs produtos com descontos de até 20% Crédito: Divulgação

A Tramontina vai trocar porcelanas e talheres usados por descontos de até 20% na compra de novos produtos durante a campanha “Troque e Transforme”. A ação será realizada de 1º a 31 de outubro nas lojas físicas oficiais da marca.

O desconto varia de acordo com a quantidade de itens entregues:

1 item: 5% de desconto;

2 itens: 10%;

3 itens: 15%;

4 itens ou mais: 20%.

Os produtos usados poderão ser entregues nas lojas oficiais da Tramontina, que também funcionam como pontos de coleta. A marca orienta os consumidores a consultarem o regulamento da campanha antes da troca.

A iniciativa faz parte do programa Seu Ambiente mais Consciente, voltado à logística reversa e à reciclagem de produtos e embalagens sem uso. Segundo a empresa, desde 2021, 36 toneladas de produtos foram coletadas e destinadas adequadamente.

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