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Trechos das BR-101 e BR-116 terão radares que fiscalizam velocidade média; veja onde

Teste será realizado em oito estados e, nesta etapa, não haverá aplicação de multas

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 16 de setembro de 2026 às 08:46

Trechos das BR-101 e BR-116 terão radares que fiscalizam velocidade média; veja onde Crédito: Detran/PA

Trechos das BR-101 e BR-116 estão entre as rodovias que receberão, em caráter experimental, radares capazes de calcular a velocidade média dos veículos. A autorização foi concedida pela Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (Surod) para testes de pelo menos seis meses.

Na BR-101, o sistema será testado em trechos no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. No Rio, o projeto também inclui a Ponte Rio-Niterói. Já a BR-116 terá trechos monitorados em Minas Gerais e no Rio de Janeiro.

Ao todo, o projeto será realizado em oito estados. 

Confira as rodovias:

Trechos das BR-101 e BR-116 terão radares que fiscalizam velocidade média; veja onde

Espírito Santo: BR-101/ES, Rio Grande do Sul: BR-386 por Shutterstock
Goiás: BR-414/GO, Santa Catarina: BR-101 por Shutterstock
Mato Grosso do Sul: BR-163/MS por Shutterstock
Minas Gerais: BR-050, BR-381, BR-040 e BR-116 por Shutterstock
Paraná: PR-444, PR-862, BR-376, BR-163, BR-277 e PR-151 por Shutterstock
Rio de Janeiro: BR-101 e BR-116 por auto-upload
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Espírito Santo: BR-101/ES, Rio Grande do Sul: BR-386 por Shutterstock

Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o período de testes será de 180 dias, com possibilidade de prorrogação. A iniciativa busca avaliar a tecnologia para uma eventual utilização em rodovias federais concedidas.

Durante essa primeira etapa, os equipamentos serão usados para analisar o comportamento dos motoristas. A velocidade média registrada não poderá, por si só, resultar em multa ou outra penalidade.

Os locais dos testes deverão ser sinalizados para informar os motoristas sobre a realização do projeto-piloto.

Tags:

Radar Br-116 Br-101

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