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Esther Morais
Publicado em 16 de setembro de 2026 às 08:46
Trechos das BR-101 e BR-116 estão entre as rodovias que receberão, em caráter experimental, radares capazes de calcular a velocidade média dos veículos. A autorização foi concedida pela Superintendência de Infraestrutura Rodoviária (Surod) para testes de pelo menos seis meses.
Na BR-101, o sistema será testado em trechos no Espírito Santo, Rio de Janeiro e Santa Catarina. No Rio, o projeto também inclui a Ponte Rio-Niterói. Já a BR-116 terá trechos monitorados em Minas Gerais e no Rio de Janeiro.
Ao todo, o projeto será realizado em oito estados.
Trechos das BR-101 e BR-116 terão radares que fiscalizam velocidade média; veja onde
Segundo a Agência Nacional de Transportes Terrestres (ANTT), o período de testes será de 180 dias, com possibilidade de prorrogação. A iniciativa busca avaliar a tecnologia para uma eventual utilização em rodovias federais concedidas.
Durante essa primeira etapa, os equipamentos serão usados para analisar o comportamento dos motoristas. A velocidade média registrada não poderá, por si só, resultar em multa ou outra penalidade.
Os locais dos testes deverão ser sinalizados para informar os motoristas sobre a realização do projeto-piloto.