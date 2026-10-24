MILAGRE

Trem bate em guindaste e quase causa tragédia em SP; pedestre e motociclista escapam por segundos de serem esmagados: 'Milagre'

Câmeras de segurança registraram o momento em que a estrutura metálica desabou sobre avenida na Zona Leste de São Paulo; operador do equipamento ficou ferido

Fernanda Varela

Publicado em 24 de outubro de 2026 às 18:39

Acidente quase mata duas pessoas Crédito: Reprodução/TV Globo

Um pedestre e um motociclista escaparam por poucos metros de serem atingidos por um guindaste de grande porte que desabou sobre uma avenida na Zona Leste de São Paulo, na manhã deste sábado (24). O equipamento tombou após uma colisão com uma composição do monotrilho da Linha 15-Prata. Câmeras de segurança registraram o momento em que os dois passam pelo local segundos antes da queda.

O acidente aconteceu na Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello, na região de São Lucas. Nas imagens, um homem de camisa azul aparece caminhando pela via enquanto um motociclista passa nas proximidades. Instantes depois, a estrutura metálica despenca exatamente no trecho por onde eles haviam acabado de circular.

Acidente com trem e guindaste quase mata duas pessoas 1 de 5

A proximidade entre a passagem das duas pessoas e o impacto impressionou testemunhas, que classificaram a sobrevivência como um "milagre". Nenhum dos dois ficou ferido.

Outras gravações mostram a composição do monotrilho atingindo parte da estrutura do guindaste, que cai em direção à avenida. A queda provocou correria entre trabalhadores e pessoas que estavam nas proximidades. O operador do equipamento ficou ferido e foi socorrido por funcionários da empresa responsável pelo guindaste. Segundo o Corpo de Bombeiros, não houve vítimas entre os passageiros do monotrilho.

A ocorrência mobilizou seis viaturas dos bombeiros, além de equipes da Defesa Civil. A região foi isolada para o atendimento da emergência e a avaliação dos danos.

De acordo com a Defesa Civil Municipal, o chamado foi registrado por volta das 11h35, na altura do número 4703 da Avenida Professor Luiz Ignácio Anhaia Mello. Além do guindaste, a ocorrência envolveu a queda de uma tubulação, uma árvore, fiação elétrica e parte do muro de um estabelecimento comercial.

As circunstâncias do acidente ainda são investigadas. Uma das hipóteses consideradas preliminarmente pela polícia é que o asfalto do pátio de estacionamento da empresa tenha cedido, provocando o tombamento do equipamento. A sequência exata dos acontecimentos, incluindo a colisão com o monotrilho, deverá ser esclarecida durante a apuração.

O acidente também afetou a circulação dos trens da Linha 15-Prata. Em nota, o Metrô informou que o sistema de proteção elétrica foi acionado na região da estação Camilo Haddad, provocando a desenergização das vias até a estação São Lucas. Com isso, os trens passaram a circular em velocidade reduzida e com maior tempo de parada nas estações. Equipes de manutenção foram mobilizadas para restabelecer o funcionamento normal da linha. "O Metrô lamenta os transtornos", informou a companhia.

A empresa responsável pelo equipamento, Grupo Cortesia, também se manifestou sobre o acidente.