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Três apostas dividem prêmio de R$ 1,68 milhão na Lotofácil; confira resultado

Bilhetes premiados foram registrados no Ceará, Maranhão e São Paulo

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 07:41

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Divulgação

Três apostas acertaram os 15 números do concurso 3.767 da Lotofácil, sorteada na noite de quinta-feira (20), e vão dividir o prêmio principal. Cada aposta recebeu R$ 561.297,74.

Os bilhetes vencedores foram registrados em Fortaleza (CE), Caxias (MA) e Osasco (SP). As três apostas eram bolões.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
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Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

Em Fortaleza, o jogo foi feito com 16 números e dividido em 15 cotas. Em Caxias, a aposta tinha 15 números e cinco cotas. Já em Osasco, o bolão foi realizado com 16 números e 28 cotas.

Confira as dezenas sorteadas: 02 – 04 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 20 – 21 – 22 – 23

Além dos ganhadores com 15 acertos, 198 apostas acertaram 14 números e levaram R$ 1.783,21 cada. Outras 6.053 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35.

O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta sexta-feira (21), com estimativa de prêmio de R$ 2 milhões.

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