SORTE GRANDE

Três apostas dividem prêmio de R$ 1,68 milhão na Lotofácil; confira resultado

Bilhetes premiados foram registrados no Ceará, Maranhão e São Paulo

Esther Morais

Publicado em 21 de agosto de 2026 às 07:41

Lotofácil Crédito: Divulgação

Três apostas acertaram os 15 números do concurso 3.767 da Lotofácil, sorteada na noite de quinta-feira (20), e vão dividir o prêmio principal. Cada aposta recebeu R$ 561.297,74.

Os bilhetes vencedores foram registrados em Fortaleza (CE), Caxias (MA) e Osasco (SP). As três apostas eram bolões.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil 1 de 5

Em Fortaleza, o jogo foi feito com 16 números e dividido em 15 cotas. Em Caxias, a aposta tinha 15 números e cinco cotas. Já em Osasco, o bolão foi realizado com 16 números e 28 cotas.

Confira as dezenas sorteadas: 02 – 04 – 06 – 07 – 09 – 10 – 11 – 13 – 14 – 15 – 16 – 20 – 21 – 22 – 23

Além dos ganhadores com 15 acertos, 198 apostas acertaram 14 números e levaram R$ 1.783,21 cada. Outras 6.053 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35.