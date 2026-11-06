Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três apostas ganham mais de R$ 1,4 milhão cada na Lotofácil; confira resultado

Próximo concurso tem prêmio estimado em R$ 2 milhões

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 06:29

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Reprodução

Três apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil no concurso 3822, realizado na quinta-feira (5), e vão receber R$ 1.433.853,15 cada. Os bilhetes premiados foram registrados em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, e em São Paulo.

Duas apostas foram feitas em lotéricas físicas, uma na Loterias Serrana, em São Gabriel, e outra na Distribuidora da Sorte, em São Paulo. A terceira foi realizada pelos canais eletrônicos da Caixa, também na capital paulista. Todas as apostas vencedoras foram simples, com 15 números marcados.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
1 de 5
Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

Os números sorteados foram 01, 02, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 24 e 25. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Além dos três ganhadores do prêmio principal, 733 apostas acertaram 14 dezenas e vão receber R$ 1.075,91 cada. Outras 17.381 apostas fizeram 13 acertos e ganharam R$ 35. Na faixa de 12 acertos, 161.866 bilhetes foram premiados com R$ 14, enquanto 820.239 apostas acertaram 11 números e receberão R$ 7 cada.

O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta sexta-feira (6), com prêmio estimado em R$ 2 milhões. Para participar, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.

Tags:

Lotofacil

Mais recentes

Imagem - INSS vai pagar 13° salário em novembro e dezembro; veja quem tem direito e as datas

INSS vai pagar 13° salário em novembro e dezembro; veja quem tem direito e as datas
Imagem - Brasil vai comprar 20 mil doses de vacina contra mpox; veja quem tem direito à imunização

Brasil vai comprar 20 mil doses de vacina contra mpox; veja quem tem direito à imunização
Imagem - Timemania 2464 hoje: confira o resultado desta quinta-feira (5)

Timemania 2464 hoje: confira o resultado desta quinta-feira (5)