Três apostas ganham mais de R$ 1,4 milhão cada na Lotofácil; confira resultado

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Esther Morais
Publicado em 6 de novembro de 2026 às 06:29
Três apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil no concurso 3822, realizado na quinta-feira (5), e vão receber R$ 1.433.853,15 cada. Os bilhetes premiados foram registrados em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, e em São Paulo.
Duas apostas foram feitas em lotéricas físicas, uma na Loterias Serrana, em São Gabriel, e outra na Distribuidora da Sorte, em São Paulo. A terceira foi realizada pelos canais eletrônicos da Caixa, também na capital paulista. Todas as apostas vencedoras foram simples, com 15 números marcados.
5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil
Os números sorteados foram 01, 02, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 24 e 25. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo.
Além dos três ganhadores do prêmio principal, 733 apostas acertaram 14 dezenas e vão receber R$ 1.075,91 cada. Outras 17.381 apostas fizeram 13 acertos e ganharam R$ 35. Na faixa de 12 acertos, 161.866 bilhetes foram premiados com R$ 14, enquanto 820.239 apostas acertaram 11 números e receberão R$ 7 cada.
O próximo sorteio da Lotofácil acontece nesta sexta-feira (6), com prêmio estimado em R$ 2 milhões. Para participar, o apostador deve escolher entre 15 e 20 números dos 25 disponíveis no volante. São premiadas as apostas que acertam 11, 12, 13, 14 ou 15 dezenas.