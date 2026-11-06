LOTERIA

Três apostas ganham mais de R$ 1,4 milhão cada na Lotofácil; confira resultado

Próximo concurso tem prêmio estimado em R$ 2 milhões

Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 06:29

Lotofácil Crédito: Reprodução

Três apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil no concurso 3822, realizado na quinta-feira (5), e vão receber R$ 1.433.853,15 cada. Os bilhetes premiados foram registrados em São Gabriel, no Rio Grande do Sul, e em São Paulo.

Duas apostas foram feitas em lotéricas físicas, uma na Loterias Serrana, em São Gabriel, e outra na Distribuidora da Sorte, em São Paulo. A terceira foi realizada pelos canais eletrônicos da Caixa, também na capital paulista. Todas as apostas vencedoras foram simples, com 15 números marcados.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil 1 de 5

Os números sorteados foram 01, 02, 06, 07, 09, 10, 12, 13, 15, 17, 18, 20, 21, 24 e 25. O sorteio aconteceu no Espaço da Sorte, em São Paulo.

Além dos três ganhadores do prêmio principal, 733 apostas acertaram 14 dezenas e vão receber R$ 1.075,91 cada. Outras 17.381 apostas fizeram 13 acertos e ganharam R$ 35. Na faixa de 12 acertos, 161.866 bilhetes foram premiados com R$ 14, enquanto 820.239 apostas acertaram 11 números e receberão R$ 7 cada.