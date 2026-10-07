LOTERIA

Três apostas ganham mais de R$ 1,5 milhão na Lotofácil; uma delas custou R$ 3,50

Sorteio foi realizado na noite de terça-feira (6)

Esther Morais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 07:11

Lotofácil Crédito: Reprodução

Três apostas acertaram todas as dezenas sorteadas no concurso 3798 da Lotofácil, realizado na noite de terça-feira (6), e levaram R$ 1.584.075,31 cada. Uma delas, registrada em Guarulhos (SP), foi uma aposta simples, com apenas um jogador, e custou R$ 3,50.

As outras duas apostas vencedoras foram bolões. Uma foi registrada em Fortaleza (CE), com 50 cotas, e a outra em Mogi das Cruzes (SP), com sete apostadores.

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As dezenas sorteadas foram: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 18, 19, 20 e 23.

Além dos três prêmios principais, 302 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 2.048,52 cada. Outras 10 mil apostas fizeram 13 acertos e ganharam R$ 35. Já 134.978 apostas acertaram 12 dezenas, com prêmio de R$ 14 cada.