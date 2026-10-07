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Três apostas ganham mais de R$ 1,5 milhão na Lotofácil; uma delas custou R$ 3,50

Sorteio foi realizado na noite de terça-feira (6)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 7 de outubro de 2026 às 07:11

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Reprodução

Três apostas acertaram todas as dezenas sorteadas no concurso 3798 da Lotofácil, realizado na noite de terça-feira (6), e levaram R$ 1.584.075,31 cada. Uma delas, registrada em Guarulhos (SP), foi uma aposta simples, com apenas um jogador, e custou R$ 3,50.

As outras duas apostas vencedoras foram bolões. Uma foi registrada em Fortaleza (CE), com 50 cotas, e a outra em Mogi das Cruzes (SP), com sete apostadores.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
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Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

As dezenas sorteadas foram: 01, 02, 04, 05, 06, 07, 08, 09, 10, 11, 14, 18, 19, 20 e 23.

Além dos três prêmios principais, 302 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 2.048,52 cada. Outras 10 mil apostas fizeram 13 acertos e ganharam R$ 35. Já 134.978 apostas acertaram 12 dezenas, com prêmio de R$ 14 cada.

A estimativa de prêmio para o próximo concurso, realizado nesta quarta-feira (7), é de R$ 2 milhões.

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Lotofacil

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