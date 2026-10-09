LOTERIA

Três apostas ganham mais de R$ 1,8 milhão na Lotofácil; confira o resultado

Bilhetes premiados são de Maranhão, Paraná e São Paulo; próximo sorteio tem prêmio estimado em R$ 2 milhões

Esther Morais

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 06:49

Lotofácil Crédito: Reprodução

Três apostas acertaram as 15 dezenas da Lotofácil no concurso 3800, realizado na quinta-feira (8), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada uma receberá cerca de R$ 1,8 milhão.

Os bilhetes premiados foram registrados em Timon, no Maranhão, em Campo Mourão, no Paraná, e em Osasco, em São Paulo. As duas primeiras apostas foram simples, com 15 números escolhidos, enquanto a terceira foi um bolão com 18 números apostados e três cotas.

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Além dos ganhadores da faixa principal, 524 apostas acertaram 14 números e receberão R$ 1.505,65 cada. Outras 30.544 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35. Para quem acertou 12 dezenas, o valor é de R$ 14, enquanto 921.939 apostas com 11 acertos receberão R$ 7 cada.

Os números sorteados foram: 01, 02, 03, 04, 05, 07, 08, 09, 10, 12, 13, 14, 15, 19 e 21.