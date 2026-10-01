DINHEIRO NA CONTA

Três apostas simples dividem prêmio de R$ 2 milhões da Lotofácil 3794

Jogo lotérico foi sorteado na noite desta quinta-feira (1º)

Elaine Sanoli

Publicado em 1 de outubro de 2026 às 23:41

Lotofácil Crédito: Shutterstock

O concurso nº 3794 da Lotofácil foi sorteado na noite desta quinta-feira (1º), no Espaço da Sorte. O prêmio principal de R$ 2 milhões foi dividido entre três apostas.

As apostas vencedoras foram registradas nas cidades de Recife (PE), Americana (SP) e São Paulo (SP). Todas elas são apostas simples com 15 dezenas marcadas.

Cada uma das apostas vai receber R$ 444.649,02.

Além dos ganhadores principais, 407 apostas acertaram 14 dezenas e receberam R$ 981,74 cada. Outras 9.993 apostas faturaram R$ 35,00 com 13 acertos.



Com 12 números acertados, 104.431 apostas ganharam R$ 14,00, enquanto 511.231 levaram R$ 7,00 ao acertar 11 números.



Os números sorteados foram: 01-03-04-05-06-08-10-12-13-15-18-19-21-23-24.

Como jogar?

Para apostar no Lotofácil, o jogador deve marcar entre 15 e 20 números, dos 25 disponíveis na cartela. Levam o prêmio os bilhetes que acertarem 11, 12, 13, 14 ou 15 números. "Pode ainda deixar que o sistema escolha os números para você por meio da Surpresinha, ou concorrer com a mesma aposta por 3, 6, 12, 18 ou 24 concursos consecutivos através da Teimosinha", explica a Caixa Econômica Federal.

A aposta mínima, de 15 números, custa R$ 3,50.

O que dá para comprar com um prêmio da loteria? 1 de 12

Como sacar os prêmios da loteria?

É possível receber o prêmio em qualquer casa lotérica credenciada ou nas agências da Caixa. De acordo com informações do banco, caso o prêmio bruto seja superior a R$ 2.259,20, o pagamento pode ser realizado somente nas agências da Caixa, mediante apresentação de comprovante de identidade original com CPF e recibo de aposta original e premiado.

Valores iguais ou acima de R$ 10 mil são pagos no prazo mínimo de dois dia úteis a partir de apresentação na agência da Caixa.

Para apostas feitas no Portal Loterias Caixa ou no aplicativo Loterias Caixa, os prêmios de valor líquido de até R$ 1.581,44 (bruto de R$ 2.259,20) poderão ser recebidos em qualquer casa lotérica ou agência do banco ou, ainda, por transferência ao Mercado Pago