LOTERIA

Três apostas simples faturam R$ 418 mil na Lotofácil; confira o resultado

Sorteio do concurso 3766 foi realizado na noite de quarta-feira (19)

Esther Morais

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 06:30

Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Três apostas acertaram as 15 dezenas sorteadas no concurso 3766 da Lotofácil, realizado na noite de quarta-feira (19). Cada uma levou o prêmio de R$ 418.432,01.

As apostas vencedoras foram registradas em São Luís (MA), Guia Lopes da Laguna (MS) e Ariquemes (RO). Duas delas foram feitas presencialmente em lotéricas, enquanto uma foi registrada pelo canal digital.

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Todas as três apostas foram do tipo simples. Em São Luís e Ariquemes, os jogos tiveram 15 números apostados. Já em Guia Lopes da Laguna, a aposta teve 18 números.

As dezenas do concurso 3766 foram: 01, 02, 03, 05, 08, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23 e 24.

Além dos três prêmios principais, 446 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 843,07 cada. Outras 10.482 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio individual de R$ 35. Já 103.636 apostas acertaram 12 números e levaram R$ 14 cada. Com 11 acertos, foram 491.402 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 7.