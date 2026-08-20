Acesse sua conta
Ainda não é assinante?
Ao continuar, você concorda com a nossa Política de Privacidade
ou
Entre com o Google
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Recuperar senha
Preencha o campo abaixo com seu email.
Já tem uma conta? Entre
Alterar senha
Preencha os campos abaixo, e clique em "Confirma alteração" para confirmar a mudança.
Dados não encontrados!
Você ainda não é nosso assinante!
Mas é facil resolver isso, clique abaixo e veja como fazer parte da comunidade Correio *
ASSINE

Três apostas simples faturam R$ 418 mil na Lotofácil; confira o resultado

Sorteio do concurso 3766 foi realizado na noite de quarta-feira (19)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 20 de agosto de 2026 às 06:30

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Adobe Stock

Três apostas acertaram as 15 dezenas sorteadas no concurso 3766 da Lotofácil, realizado na noite de quarta-feira (19). Cada uma levou o prêmio de R$ 418.432,01.

As apostas vencedoras foram registradas em São Luís (MA), Guia Lopes da Laguna (MS) e Ariquemes (RO). Duas delas foram feitas presencialmente em lotéricas, enquanto uma foi registrada pelo canal digital.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
1 de 5
Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

Todas as três apostas foram do tipo simples. Em São Luís e Ariquemes, os jogos tiveram 15 números apostados. Já em Guia Lopes da Laguna, a aposta teve 18 números.

As dezenas do concurso 3766 foram: 01, 02, 03, 05, 08, 09, 11, 13, 14, 16, 17, 19, 21, 23 e 24.

Além dos três prêmios principais, 446 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 843,07 cada. Outras 10.482 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio individual de R$ 35. Já 103.636 apostas acertaram 12 números e levaram R$ 14 cada. Com 11 acertos, foram 491.402 apostas ganhadoras, com prêmio de R$ 7.

O próximo concurso da Lotofácil está previsto para esta quinta-feira (20), com prêmio estimado em R$ 2 milhões.

Tags:

Lotofacil Loteria

Mais recentes

Imagem - Ônibus atinge asa de Boeing 737 durante embarque no Aeroporto de Guarulhos

Ônibus atinge asa de Boeing 737 durante embarque no Aeroporto de Guarulhos
Imagem - Gigante do setor de móveis, Marabraz pede recuperação judicial com dívida de R$ 140 milhões

Gigante do setor de móveis, Marabraz pede recuperação judicial com dívida de R$ 140 milhões
Imagem - Segunda-feira (24) é feriado: veja quem terá folgão de 3 dias e o que abre e fecha

Segunda-feira (24) é feriado: veja quem terá folgão de 3 dias e o que abre e fecha