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Três cidades têm apostas vencedoras da Lotofácil e levam R$ 11,4 milhões

Sorteio foi realizado na noite de quinta (22)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 06:42

Lotofácil
Lotofácil Crédito: Divulgação

Três apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3811 da Lotofácil, sorteado na quinta-feira (22), e vão dividir o prêmio principal. Cada uma recebeu R$ 3.832.338,98, segundo os dados da premiação.

As apostas vencedoras foram registradas em Santa Maria do Oeste, no Paraná, no Rio de Janeiro (RJ) e em Indaiatuba, em São Paulo. Todas foram feitas na modalidade bolão, com jogos de 18 números. Os grupos vencedores têm, respectivamente, 21, 22 e 14 cotas.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil

Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação
É possível ganhar acertando de 11 a 15 números. Os prêmios para 11, 12 e 13 acertos têm valores fixos, enquanto as faixas de 14 e 15 acertos variam conforme a arrecadação do concurso. por Adobe Stock
Aposta com mais números aumenta as chances, mas custa muito mais. Enquanto o jogo simples custa R$ 3,50, uma aposta com 20 dezenas chega a R$ 54.264. por Divulgação
Quem preferir pode apostar em grupo. O Bolão da Lotofácil permite dividir o valor da aposta e aumentar as chances de ganhar. O bolão custa a partir de R$ 14, com cotas mínimas de R$ 4,50. por Reprodução
Os prêmios devem ser resgatados em até 90 dias. Após esse prazo, o valor não pode mais ser retirado e é repassado ao Fundo de Financiamento Estudantil (Fies). por Shutterstock
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Você escolhe entre 15 e 20 números entre os 25 disponíveis no volante. A aposta mínima é de 15 dezenas e custa R$ 3,50. por Divulgação

As dezenas sorteadas foram: 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 23 e 25.

Além dos ganhadores da faixa principal, 871 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 1.160,69 cada. Outras 25.662 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35. Na faixa de 12 acertos, 291.344 apostas ganharam R$ 14, enquanto 1.416.005 apostas acertaram 11 dezenas e receberam R$ 7 cada.

A arrecadação total do concurso foi de R$ 51.759.984,50. Para o sorteio desta sexta-feira (23), a estimativa de prêmio é de R$ 2 milhões.

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