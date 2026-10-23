SORTE GRANDE

Três cidades têm apostas vencedoras da Lotofácil e levam R$ 11,4 milhões

Sorteio foi realizado na noite de quinta (22)

Esther Morais

Publicado em 23 de outubro de 2026 às 06:42

Lotofácil Crédito: Divulgação

Três apostas acertaram as 15 dezenas do concurso 3811 da Lotofácil, sorteado na quinta-feira (22), e vão dividir o prêmio principal. Cada uma recebeu R$ 3.832.338,98, segundo os dados da premiação.

As apostas vencedoras foram registradas em Santa Maria do Oeste, no Paraná, no Rio de Janeiro (RJ) e em Indaiatuba, em São Paulo. Todas foram feitas na modalidade bolão, com jogos de 18 números. Os grupos vencedores têm, respectivamente, 21, 22 e 14 cotas.

5 pontos que você precisa saber antes de apostar na Lotofácil 1 de 5

As dezenas sorteadas foram: 01, 03, 05, 07, 08, 09, 10, 11, 12, 15, 16, 18, 19, 23 e 25.

Além dos ganhadores da faixa principal, 871 apostas acertaram 14 números e receberam R$ 1.160,69 cada. Outras 25.662 apostas fizeram 13 acertos, com prêmio de R$ 35. Na faixa de 12 acertos, 291.344 apostas ganharam R$ 14, enquanto 1.416.005 apostas acertaram 11 dezenas e receberam R$ 7 cada.