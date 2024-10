CHUVAS INTENSAS

Três pessoas morrem por queda de muro, após fortes ventos no Rio de Janeiro

O estado do Rio de Janeiro vem sendo atingido por chuvas e rajadas de vento desde a tarde desta quinta-feira (24). Segundo o Corpo de Bombeiros do estado, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, três operários morreram devido à queda de um muro em um canteiro de obras em Nova Iguaçu,.

As obras ocorriam em uma área da Cedae, a companhia estadual de abastecimento de água, na estação de tratamento do Guandu. Segundo a empresa, o desabamento do muro foi “provocado por forte e repentina rajada de vento”. Os três mortos eram operários de uma prestadora de serviços. Um quarto trabalhador ficou levemente ferido.