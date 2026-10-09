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Três tenentes da PM morrem após avião cair em Minas Gerais

Acidente ocorreu na região do Vale do Aço, na tarde desta sexta-feira (9)

  • Foto do(a) author(a) Elaine Sanoli

  • Elaine Sanoli

Publicado em 9 de outubro de 2026 às 20:03

As vítimas foram identificadas como o tenente-coronel Luis Fernando Silvestre e as tenentes Alice dos Santos Almeida e Gabriela Emília Soares Resende
As vítimas foram identificadas como o tenente-coronel Luis Fernando Silvestre e as tenentes Alice dos Santos Almeida e Gabriela Emília Soares Resende Crédito: Reprodução

Três oficiais da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG) morreram na tarde desta sexta-feira (9), após a queda de uma aeronave da corporação nas proximidades do Aeroporto de Ipatinga, localizado em Santana do Paraíso, na região do Vale do Aço, em Minas Gerais.

As vítimas foram identificadas como o tenente-coronel Luis Fernando Silvestre e as tenentes Alice dos Santos Almeida e Gabriela Emília Soares Resende, segundo informações do portal g1.

"No primeiro momento, segue a lamentação e a consternação de toda a Polícia Militar pelo falecimento de três combatentes desses asas indomáveis da nossa corporação", afirmou o coronel Flávio Santiago, diretor de Comunicação Organizacional da PMMG.

A queda da aeronave ocorreu por volta das 15h15. O acidente provocou uma grande coluna de fumaça preta e densa, que pôde ser vista a quilômetros de distância.

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O avião era utilizado em missões operacionais e no transporte de órgãos destinados a transplantes. No momento do acidente, a aeronave realizava um voo de recheque, procedimento de avaliação das condições operacionais, das manobras e das habilidades dos pilotos.

Segundo a PMMG, a aeronave estava com a documentação e a manutenção em dia. Também não foram identificadas irregularidades relacionadas à qualificação dos tripulantes.

As causas do acidente serão investigadas pelo Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes Aeronáuticos (Cenipa), órgão da Força Aérea Brasileira (FAB).

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