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Três sites de apostas voltam a funcionar após decisão da Justiça; entenda

Desembargadora do TRF3 suspendeu os efeitos de medida provisória

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 6 de novembro de 2026 às 08:15

Dinheiro
Dinheiro Crédito: Shutterstock

Três sites de apostas voltaram a funcionar no Brasil nesta quinta-feira (5), após uma decisão da Justiça Federal suspender temporariamente os efeitos da Medida Provisória (MP) das Bets em relação à empresa CDA Gaming. A decisão permite que as plataformas Casa de Apostas, Betsul e Jogo Online voltem a aceitar apostas.

A determinação foi tomada pela desembargadora Adriana Pileggi, do Tribunal Regional Federal da 3ª Região (TRF3). A magistrada restabeleceu provisoriamente a validade da licença federal adquirida pela empresa e afastou as restrições previstas no artigo 7º da medida provisória. As informações são do Metrópoles.

Para a desembargadora, impedir a operação de empresas que adquiriram uma licença federal sem oferecer indenização representa um “verdadeiro confisco”.

A CDA Gaming havia ingressado com um mandado de segurança na Justiça Federal de São Paulo, mas teve o pedido de liminar negado. Na ocasião, o entendimento foi de que o interesse público relacionado à proteção da população contra os efeitos negativos das apostas deveria prevalecer sobre os argumentos apresentados pela empresa.

A companhia recorreu ao TRF3 e alegou ter pago R$ 30 milhões por uma licença com validade até 31 de dezembro de 2029.

Ao analisar o recurso, Adriana Pileggi apontou que a extinção das autorizações em um prazo curto poderia provocar grandes prejuízos às empresas licenciadas, além de contrariar princípios constitucionais como segurança jurídica, razoabilidade e proporcionalidade.

“A evocação do termo ‘interesse público’ não confere à Administração o poder mágico de alterar subitamente o acertado com eventual contratado”, afirmou a desembargadora. Ela também criticou a ausência de previsão de devolução dos valores pagos pela outorga ou de indenização às empresas afetadas pela medida.

A decisão tem caráter provisório e se aplica à CDA Gaming. Com isso, os três sites vinculados à empresa estão autorizados a retomar as operações enquanto a questão judicial é analisada.

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