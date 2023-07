Tribunal mantém condenação de homem que perseguiu e ameaçou expor fotos da ex

Os desembargadores da 16ª Câmara de Direito Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo mantiveram pena de nove meses de reclusão - em regime inicial aberto -, imposta a um homem que perseguiu sua ex-namorada por não aceitar o término do relacionamento.



Segundo o processo, que corre sob segredo de Justiça, o acusado começou a mandar mensagens de áudios para a ex após o término. Nas gravações, falava sobre a vontade de 'voltar' com a vítima e fez ameaças, citando inclusive o marido e os filhos dela.