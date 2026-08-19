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Trinta e oito apostas ganham até R$ 151 mil na Mega-Sena 3046; confira resultado

Sorteio foi realizado nesta terça-feira (18)

  • Foto do(a) author(a) Esther Morais

  • Esther Morais

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 06:29

Mega-Sena, loterias, lotéricas© Marcello Casal Jr./Agência Brasil Versão em áudio
Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Trinta e oito apostas acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 3046 da Mega-Sena, realizado na terça-feira (18), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada aposta vencedora da quina recebeu, pelo menos, R$ 50.460,11.

Entre as apostas que acertaram a quina, algumas foram feitas em bolões e, por isso, tiveram valores totais superiores ao prêmio de uma aposta simples. Em Marumbi (PR), por exemplo, um bolão recebeu R$ 151.380,00. No Rio de Janeiro, um bolão teve prêmio de R$ 100.920,15.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. Para o próximo concurso, marcado para quinta-feira (20), a estimativa é de R$ 50 milhões.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena

Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil
Mega da Virada 2024 – R$ 635 milhões: O segundo maior prêmio da Mega-Sena foi dividido entre oito ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2023 – R$ 588,8 milhões:  Cinco apostas dividiram uma das maiores boladas já pagas pela loteria por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2022 – R$ 541,9 milhões:  Cinco vencedores acertaram as seis dezenas e levaram o prêmio por Marcello Casal Jr./Agência Brasil
Mega da Virada 2021 – R$ 378,1 milhões: Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega 30 Anos – R$ 336,3 milhões:  Sorteio especial pelos 30 anos da Mega-Sena teve dois ganhadores por Marcelo Camargo/Agência Brasil
Mega da Virada 2020 – R$ 325,2 milhões:  Duas apostas dividiram o maior prêmio daquele ano por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
Concurso 2.525 – R$ 317,8 milhões: Dois apostadores acertaram as seis dezenas em outubro de 2022 por Breno Esaki/Metrópoles
Mega da Virada 2017 – R$ 306,7 milhões:  Dezessete apostas dividiram o prêmio especial por Arquivo Agência Brasil
Mega da Virada 2019 – R$ 304,2 milhões:  Quatro apostas vencedoras repartiram a premiação por Rafa Neddermeyer/Agência Brasil
1 de 10
Mega da Virada 2025 – R$ 1,091 bilhão: Maior prêmio da história da Mega-Sena, dividido entre seis apostas por Agência Brasil

As dezenas sorteadas foram: 16 - 23 - 24 - 33 - 36 - 52

O concurso 3047 da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (20), com prêmio estimado em R$ 50 milhões para quem acertar as seis dezenas.

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