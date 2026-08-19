LOTERIA

Trinta e oito apostas ganham até R$ 151 mil na Mega-Sena 3046; confira resultado

Sorteio foi realizado nesta terça-feira (18)

Esther Morais

Publicado em 19 de agosto de 2026 às 06:29

Mega-Sena Crédito: Marcello Casal Jr./Agência Brasil

Trinta e oito apostas acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 3046 da Mega-Sena, realizado na terça-feira (18), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada aposta vencedora da quina recebeu, pelo menos, R$ 50.460,11.

Entre as apostas que acertaram a quina, algumas foram feitas em bolões e, por isso, tiveram valores totais superiores ao prêmio de uma aposta simples. Em Marumbi (PR), por exemplo, um bolão recebeu R$ 151.380,00. No Rio de Janeiro, um bolão teve prêmio de R$ 100.920,15.

Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. Para o próximo concurso, marcado para quinta-feira (20), a estimativa é de R$ 50 milhões.

Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena 1 de 10

As dezenas sorteadas foram: 16 - 23 - 24 - 33 - 36 - 52