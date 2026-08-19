Trinta e oito apostas ganham até R$ 151 mil na Mega-Sena 3046; confira resultado

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Esther Morais
Publicado em 19 de agosto de 2026 às 06:29
Trinta e oito apostas acertaram cinco das seis dezenas sorteadas no concurso 3046 da Mega-Sena, realizado na terça-feira (18), no Espaço da Sorte, em São Paulo. Cada aposta vencedora da quina recebeu, pelo menos, R$ 50.460,11.
Entre as apostas que acertaram a quina, algumas foram feitas em bolões e, por isso, tiveram valores totais superiores ao prêmio de uma aposta simples. Em Marumbi (PR), por exemplo, um bolão recebeu R$ 151.380,00. No Rio de Janeiro, um bolão teve prêmio de R$ 100.920,15.
Nenhuma aposta acertou as seis dezenas, e o prêmio principal acumulou. Para o próximo concurso, marcado para quinta-feira (20), a estimativa é de R$ 50 milhões.
Os 10 maiores prêmios da história da Mega-Sena
As dezenas sorteadas foram: 16 - 23 - 24 - 33 - 36 - 52
O concurso 3047 da Mega-Sena será realizado na quinta-feira (20), com prêmio estimado em R$ 50 milhões para quem acertar as seis dezenas.