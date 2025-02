ATRAVÉS DO USAID

Trump suspende parceria entre EUA e Brasil contra incêndios florestais

Decreto, assinado em 20 de janeiro, congelou por 90 dias todos os projetos de ajuda externa dos EUA

Carol Neves

Publicado em 11 de fevereiro de 2025 às 09:53

Brigadistas brasileiros participam de treinamento do serviço florestal americano Crédito: Mayangdi Inzaulgarat Suárez/USAID

Um decreto do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, suspendeu a ajuda externa americana, afetando uma parceria que treinava brigadistas brasileiros para combater incêndios florestais. O Programa de Manejo Florestal e Prevenção de Incêndios no Brasil, executado pelo Serviço Florestal dos EUA (USFS) desde 2021 em colaboração com o Ibama, ICMBio e Funai, foi interrompido. O programa, que formou mais de 3 mil pessoas, incluindo mulheres indígenas, oferecia capacitação técnica e treinamento sem custos para profissionais que atuam no combate a incêndios. As informações são do G1.>

O decreto, assinado em 20 de janeiro, congelou por 90 dias todos os projetos de ajuda externa dos EUA, sob a justificativa de que esses recursos promoviam ideias "contrárias a relações estáveis e harmoniosas" internas e entre as nações. O programa brasileiro, financiado pela Agência dos EUA para o Desenvolvimento Internacional (USAID), foi um dos afetados. A USAID, alvo de críticas de Trump, atua em mais de 100 países, incluindo o Brasil, onde prioriza iniciativas de conservação da biodiversidade e combate ao desmatamento na Amazônia.>

O Ibama confirmou que recebeu um e-mail informando a suspensão das atividades de assistência internacional devido ao decreto. Apesar disso, afirmou que a paralisação não impacta diretamente o combate a incêndios no Brasil, mas prejudica aspectos técnicos, como a capacitação de profissionais. As atividades já programadas estão sendo mantidas ou remarcadas pelas instituições brasileiras envolvidas, sem a participação da USFS.>

A parceria entre o Ibama e a USFS começou em 1999, e o programa atual foi lançado em 2021 com previsão de durar cinco anos. No entanto, o futuro do projeto agora é incerto. Enquanto isso, dados do Programa Queimadas do Inpe mostram um aumento recorde nos focos de incêndio em 2024: 43,7% na Amazônia, 64,2% no Cerrado e 139% no Pantanal, comparado ao mesmo período de 2023.>