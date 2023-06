TSE inicia segundo dia de julgamento de ação contra Bolsonaro

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) iniciou a segunda sessão do julgamento que pode levar à inelegibilidade do ex-presidente Jair Bolsonaro por oito anos.



A sessão começou com a leitura do voto do relator, ministro Benedito Gonçalves, que deve durar cerca de três horas. O documento tem aproximadamente 400 páginas.



Após o posicionamento do relator, os demais ministros passam a votar na seguinte sequência: Raul Araújo, Floriano de Azevedo Marques, André Ramos Tavares, Cármen Lúcia, Nunes Marques e o presidente do Tribunal, Alexandre de Moraes.