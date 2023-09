TSE mantém multa a Flávio Bolsonaro e Bia Kics por fake news

Decisão é do TSE . Crédito: José Cruz/Agência Brasil

Acompanhando o voto do relator, ministro Alexandre de Moraes, a maioria do Plenário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), na sessão desta terça-feira (19), manteve as condenações ao pagamento de multa individual de R$ 30 mil do senador Flávio Bolsonaro (PL), da deputada federal Beatriz Kicis (PL) e do ex-deputado federal Fábio Salustino Mesquita.



Os três foram punidos por divulgarem nas redes sociais vídeo editado distorcendo fala do então candidato à Presidência da República Luiz Inácio Lula da Silva (PT) em debate eleitoral promovido pela Rede Globo de Televisão, no dia 28 de outubro de 2022.

Ao julgar procedente representação ajuizada pela coligação Brasil da Esperança, o relator, além de aplicar a multa, determinou a retirada definitiva do ar do conteúdo impugnado. Para Moraes, tratou-se de propaganda irregular veiculando desinformação, tendo o conteúdo inverídico assumido substancial alcance, potencializado o efeito nocivo da propagação da fake news e evidenciado a gravidade da conduta, cabendo, assim, a fixação da multa no patamar máximo previsto na legislação.

Iniciado em sessão realizada por meio eletrônico, o julgamento havia sido interrompido por pedido de vista do ministro Raul Araújo, após os ministros Moraes, Cármen Lúcia e Ramos Tavares votarem por rejeitar o recurso dos parlamentares, mantendo a decisão to relator.

Nesta terça-feira, Araújo divergiu do relator, por entender que as propagandas impugnadas se mantiveram “nos limites da liberdade de expressão” e sem “descontextualização grave da fala do candidato, a ponto de alterar o conteúdo”. O ministro Nunes Marques seguiu a divergência. Acompanharam Moraes, consolidando a maioria de cinco votos a dois, os ministros Benedito Gonçalves e Floriano de Azevedo Marques.