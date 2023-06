TSE marca julgamento de ação que pode tornar Bolsonaro inelegível

. Crédito: Agência Brasil

O Tribunal Superior Eleitoral (TSE) marcou para o dia 22 de junho o julgamento da ação ação que pode tornar o ex-presidente Jair Bolsonaro inelegível.



A ação, aberta pelo PDT, questiona a conduta de Bolsonaro em uma reunião com embaixadores no Palácio da Alvorada, em julho de 2022. O então pré-candidato Bolsonaro fez acusações sem prova que colocavam em dúvida a segurança das urnas e do processo eleitoral.

O Ministério Público Eleitoral defendeu a inelegibilidade do ex-presidente, alegando que houve abuso de poder, uma vez que Bolsonaro não poderia ter usado recursos do Estado para propagar informações falsas sobre as eleições.